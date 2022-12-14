Кремль: хоккейного матча с Путиным на Красной площади не будет

Традиционная встреча титулованных участников Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина в этом году не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, планируется ли хоккейный матч Красной площади.
«Нет. В этом году не планируется», — ответил Песков.
В 2021 году матч на Красной площади также не состоялся. Однако президент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в составе одной команды сыграл с воспитанниками детско-юношеской спортшколы «Манеж» в Стрельне (Ленинградская область). Команда лидеров государств выиграла со счетом 18:7. При этом Путин забил семь голов, Лукашенко отличился дважды.
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Традиционная встреча титулованных участников Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина в этом году не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, планируется ли хоккейный матч Красной площади. «Нет. В этом году не планируется», — ответил Песков. В 2021 году матч на Красной площади также не состоялся. Однако президент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в составе одной команды сыграл с воспитанниками детско-юношеской спортшколы «Манеж» в Стрельне (Ленинградская область). Команда лидеров государств выиграла со счетом 18:7. При этом Путин забил семь голов, Лукашенко отличился дважды.