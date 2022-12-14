Кремль: хоккейного матча с Путиным на Красной площади не будет

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что хоккейного матча с участием Путина в этом году не будет Фото:

Традиционная встреча титулованных участников Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина в этом году не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, планируется ли хоккейный матч Красной площади.

«Нет. В этом году не планируется», — ответил Песков.

В 2021 году матч на Красной площади также не состоялся. Однако президент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в составе одной команды сыграл с воспитанниками детско-юношеской спортшколы «Манеж» в Стрельне (Ленинградская область). Команда лидеров государств выиграла со счетом 18:7. При этом Путин забил семь голов, Лукашенко отличился дважды.

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Традиционная встреча титулованных участников Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина в этом году не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, планируется ли хоккейный матч Красной площади. «Нет. В этом году не планируется», — ответил Песков. В 2021 году матч на Красной площади также не состоялся. Однако президент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в составе одной команды сыграл с воспитанниками детско-юношеской спортшколы «Манеж» в Стрельне (Ленинградская область). Команда лидеров государств выиграла со счетом 18:7. При этом Путин забил семь голов, Лукашенко отличился дважды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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