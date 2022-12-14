В Кремле подтвердили, что комплексы Patriot станут законной военной целью России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия будет воспринимать ЗРК Patriot как законную военную цель, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле подтвердили, что Россия будет воспринимать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot как законную цель, но посоветовали дождаться официальной информации о поставках таких систем Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Безусловно [они будут целью для военных], но это все еще сообщения СМИ. Сообщения СМИ вещь ненадежная. Дождемся официальной информации», — заявил Песков

Ранее стало известно, что Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О поставках может быть объявлено уже на этой неделе.

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В Кремле подтвердили, что Россия будет воспринимать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot как законную цель, но посоветовали дождаться официальной информации о поставках таких систем Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Безусловно [они будут целью для военных], но это все еще сообщения СМИ. Сообщения СМИ вещь ненадежная. Дождемся официальной информации», — заявил Песков Ранее стало известно, что Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О поставках может быть объявлено уже на этой неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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