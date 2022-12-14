В Кремле подтвердили, что комплексы Patriot станут законной военной целью России

Россия будет воспринимать ЗРК Patriot как законную военную цель, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле подтвердили, что Россия будет воспринимать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot как законную цель, но посоветовали дождаться официальной информации о поставках таких систем Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Безусловно [они будут целью для военных], но это все еще сообщения СМИ. Сообщения СМИ вещь ненадежная. Дождемся официальной информации», — заявил Песков
Ранее стало известно, что Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О поставках может быть объявлено уже на этой неделе.
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