Белый дом готовится направить Киеву ЗРК Patriot

13 декабря 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Власти США собираются отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN. «Администрация [президента США Джо] Байдена завершает разработку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о которых может быть объявлено уже на этой неделе», — сообщает телеканал, со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного чиновника администрации. По словам источников, сейчас ожидают только одобрения со стороны Пентагона. Один из собеседников поделился, что результат будет положительным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи.

Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN. «Администрация [президента США Джо] Байдена завершает разработку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о которых может быть объявлено уже на этой неделе», — сообщает телеканал, со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного чиновника администрации. По словам источников, сейчас ожидают только одобрения со стороны Пентагона. Один из собеседников поделился, что результат будет положительным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи.