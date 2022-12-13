13 декабря 2022

Белый дом готовится направить Киеву ЗРК Patriot

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Власти США собираются отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Администрация [президента США Джо] Байдена завершает разработку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о которых может быть объявлено уже на этой неделе», — сообщает телеканал, со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного чиновника администрации.

По словам источников, сейчас ожидают только одобрения со стороны Пентагона. Один из собеседников поделился, что результат будет положительным.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи.

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Белый дом в ближайшее время готовится объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN. «Администрация [президента США Джо] Байдена завершает разработку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о которых может быть объявлено уже на этой неделе», — сообщает телеканал, со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного чиновника администрации. По словам источников, сейчас ожидают только одобрения со стороны Пентагона. Один из собеседников поделился, что результат будет положительным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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