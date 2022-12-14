Шольц пригрозил странам, которые выступают в поддержку России

Олаф Шольц предупредил о последствиях блокирования внешней политики ЕСФото: Bundesregierung\Denzel
Страны, которые собираются подорвать ценности Евросоюза, потерпят неудачу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», — заявил Шольц законодателям. Трансляция велась на сайте Бундестага.
Он отметил, что никто так не страдает от конфликта на Украине как украинцы. Германия продолжит поддерживать Киев, заявил Шольц.
На этой неделе Венгрия отказалась от возражений против предоставления Украине кредита от Евросоюза после того, как ЕС частично разморозил финансовую поддержку Будапешта. Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ответ Россия внесла их в список недружественных государств. Многие страны встали на сторону РФ в этом конфликте, в их числе большая часть Африки, сообщил американский журнал Newsweek. Юго-Восточная Азия сохраняет нейтралитет, Латинская Америка выступает против поставок вооружения, сообщало издание. Венгрия выступает против антироссийских санкций.
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Страны, которые собираются подорвать ценности Евросоюза, потерпят неудачу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», — заявил Шольц законодателям. Трансляция велась на сайте Бундестага. Он отметил, что никто так не страдает от конфликта на Украине как украинцы. Германия продолжит поддерживать Киев, заявил Шольц. На этой неделе Венгрия отказалась от возражений против предоставления Украине кредита от Евросоюза после того, как ЕС частично разморозил финансовую поддержку Будапешта. Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ответ Россия внесла их в список недружественных государств. Многие страны встали на сторону РФ в этом конфликте, в их числе большая часть Африки, сообщил американский журнал Newsweek. Юго-Восточная Азия сохраняет нейтралитет, Латинская Америка выступает против поставок вооружения, сообщало издание. Венгрия выступает против антироссийских санкций.