В пермской политтусовке удивились заявлению Махонина по уборке снега

Городские власти неважно справились с недавним снегопадом, считает Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что краевое предприятие по уборке снега в центре Перми приступит к работе не с 1 января 2023 года, как планировалось, а с 20 декабря. В политэлитах удивились этому заявлению, поскольку не понимают механизма сосуществования городских контрактов на уборку с работой краевого подрядчика.

«Официально полномочия по уборке центра на краевой уровень переходят с 1 января 2023 года. Следовательно, и тратить деньги на эти цели из бюджета можно с 1 января 2023 года. Непонятно также, как будут взаимодействовать краевое предприятие и муниципальные подрядчики», — говорят источники.

Собеседник в мэрии Перми также затруднился с ответом. «Мы пока не понимаем, как будет выстраиваться взаимодействие. Вопросов много остается», — отметил он.

В краевом минтрансе пояснили, что краевая дорожно-эксплуатационная служба приступает к уборке снега в Ленинском районе Перми с 21 декабря. Подрядный контракт на этот год будет заключен с МКУ «Благоустройство Ленинского района». Предыдущий муниципальный подрядчик по уборке снега 20 декабря завершает свою работу в данном районе, отметили в ведомстве. «Деньги краевого бюджета на эти цели тратиться не будут», — подчеркнули в пресс-службе минтранса.

Председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов заявил URA.RU, что пока делать выводы преждевременно. По его словам, свою оценку этой системе он даст после того, как увидит документы. «Очень много вариантов есть, как это оформить в правовом поле. Главное, чтобы дороги были чистыми. А мы будем смотреть по результатам», — отметил Тушнолобов.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин выразил недовольство уборкой снега в краевой столице и попросил мэрию «напрячься». С 20 декабря уборкой снега в центре, по его словам, займется краевое предприятие. Полномочия по уборке снега в центре Перми переданы на уровень региона осенью.