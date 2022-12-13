Мэр Котова делегировала своих людей на выборы главы района в Челябинске

Новый подчиненный у Натальи Котовой появится уже на этой неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Глава Челябинска Наталья Котова делегировала трех представителей мэрии в состав конкурсной комиссии по выборам главы Калининского района областного центра. Об этом 14 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе адмнистрации.

«Сегодня состоялось первое заседание комиссии, председателем которой избрали вице-мэра Челябинска Валерия Смирнова. Также городские власти представляют в ней начальник управления муниципальной службы администрации Светлана Сенникова и начальник отдела правового сопровождения гордумы Наталья Легонькова», — пояснили в пресс-службе.

«Совет Калининского района в комиссии представляют депутаты Андрей Кондратьев и Максим Косман. Контроль со стороны горожан обеспечивает глава Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко», — добавили URA.RU в совете.

Там также уточнили, что комиссия уже допустила к участию в конкурсе всех трех претендентов, подавших документы. Это депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов, врио главы района Владимир Шамне и первый замглавы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин. Выбор калининским депутатам предстоит сделать уже на этой неделе.

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, руководивший районом с 2011 года, уволился 23 ноября. Приняв его отставку, депутаты районного совета сразу утвердили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Владимира Шамне. Незадолго до этого чиновник перешел в калининскую администрацию с должности вице-мэра Челябинска по строительству. Его предшественник 5 декабря возглавил управление делами мэрии областного центра.