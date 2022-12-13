Доктор наук Токарев объяснил, почему гриппом и ОРВИ в ЯНАО чаще болеют дети

Доктор наук Токарев: дети являются основными драйверами инфекций

14 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Не стоит допускать в детский сад или школу заболевших детей, рекомендовал врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В настоящее время из-за вспышки ОРВИ и гриппа в ЯНАО в основном болеют дети. Это связанно с тем, что они являются основными драйверами инфекции, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Дети начинают болеть раньше и больше, так как именно они являются основными драйверами инфекций. В организованных коллективах, больших группах людей и в закрытых помещениях вирусы быстрее распространяются», — отметил он. Токарев уточнил, что у детей осложнения от инфекции могут привести к бронхиолиту и пневмонии. Чтобы минимизировать риски острых респираторных заболеваний и их осложнений, доктор порекомендовал своевременно вакцинироваться, укреплять иммунитет, надевать медицинскую маску в местах массового скопления людей или рядом с людьми, имеющими симптомы ОРВИ. Также стоит чаще проветривать помещения и соблюдать меры личной гигиены. «И не стоит допускать в детский сад или школу заболевших детей. Если заболели сами, лучше остаться дома», — подчеркнул он. Ранее доктор рассказал, чем в ЯНАО опасен грипп и ОРВИ. Также сообщалось, что за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ, из которых 7 275 случаев среди детей.

В настоящее время из-за вспышки ОРВИ и гриппа в ЯНАО в основном болеют дети. Это связанно с тем, что они являются основными драйверами инфекции, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Дети начинают болеть раньше и больше, так как именно они являются основными драйверами инфекций. В организованных коллективах, больших группах людей и в закрытых помещениях вирусы быстрее распространяются», — отметил он. Токарев уточнил, что у детей осложнения от инфекции могут привести к бронхиолиту и пневмонии. Чтобы минимизировать риски острых респираторных заболеваний и их осложнений, доктор порекомендовал своевременно вакцинироваться, укреплять иммунитет, надевать медицинскую маску в местах массового скопления людей или рядом с людьми, имеющими симптомы ОРВИ. Также стоит чаще проветривать помещения и соблюдать меры личной гигиены. «И не стоит допускать в детский сад или школу заболевших детей. Если заболели сами, лучше остаться дома», — подчеркнул он. Ранее доктор рассказал, чем в ЯНАО опасен грипп и ОРВИ. Также сообщалось, что за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ, из которых 7 275 случаев среди детей.