Курганского разведчика наградили орденом Мужества. Фото

14 декабря 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Бойца из Курганской области наградили орденом Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU Курганскому разведчику, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, вручили орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную во время спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным. «Вот и плоды. Получил орден Мужества. Просто бонус за хорошую службу, ничего серьезного. Главное, что жив, здоров и скоро обратно вернусь на фронт», — рассказал боец. Сейчас военнослужащий проходит лечение после ранения в одном из российских госпиталей. Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера наградили за участие в спецоперации на Украине. Бойцу с позывным «Лис» вручили медаль «За отвагу». Такой же медалью Путин наградил другого курганца за спасение раненых бойцов в ходе СВО. Курганскому бойцу из зоны СВО вручили орден Мужества Фото предоставил боец

Курганскому разведчику, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, вручили орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную во время спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным. «Вот и плоды. Получил орден Мужества. Просто бонус за хорошую службу, ничего серьезного. Главное, что жив, здоров и скоро обратно вернусь на фронт», — рассказал боец. Сейчас военнослужащий проходит лечение после ранения в одном из российских госпиталей. Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера наградили за участие в спецоперации на Украине. Бойцу с позывным «Лис» вручили медаль «За отвагу». Такой же медалью Путин наградил другого курганца за спасение раненых бойцов в ходе СВО.