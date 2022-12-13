13 декабря 2022

Курганского разведчика наградили орденом Мужества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Бойца из Курганской области наградили орденом Мужества Фото:

Курганскому разведчику, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, вручили орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную во время спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Вот и плоды. Получил орден Мужества. Просто бонус за хорошую службу, ничего серьезного. Главное, что жив, здоров и скоро обратно вернусь на фронт», — рассказал боец. Сейчас военнослужащий проходит лечение после ранения в одном из российских госпиталей.

Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера наградили за участие в спецоперации на Украине. Бойцу с позывным «Лис» вручили медаль «За отвагу». Такой же медалью Путин наградил другого курганца за спасение раненых бойцов в ходе СВО.

Курганскому бойцу из зоны СВО вручили орден Мужества

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Курганскому разведчику, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, вручили орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную во время спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным. «Вот и плоды. Получил орден Мужества. Просто бонус за хорошую службу, ничего серьезного. Главное, что жив, здоров и скоро обратно вернусь на фронт», — рассказал боец. Сейчас военнослужащий проходит лечение после ранения в одном из российских госпиталей. Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера наградили за участие в спецоперации на Украине. Бойцу с позывным «Лис» вручили медаль «За отвагу». Такой же медалью Путин наградил другого курганца за спасение раненых бойцов в ходе СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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