Французы встали на сторону России, обвинив Макрона в бездействии

14 декабря 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Пост Эммануэля Макрона о России разозлил пользователей Twitter Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали пост президента Франции Эммануэля Макрона в котором он призывает своих союзников объединиться против России. Французского лидера обвинили в бездействии в решении конфликта на Украине. «Призываем Россию немедленно прекратить удары и нападения на <…> инфраструктуру. Международные партнеры, присоединяйтесь к нам в этом призыве», — написал Макрон в Twitter, чем вызвал бурю негативных комментариев. Один из пользователей поинтересовался у него, кто виноват в конфликте на Украине. «А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие», — написал он под постом президента Франции в соцсети. «Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения», — поддержал другой пользователь. Другой комментатор призвал перестать обвинять РФ по всем поводам происходящим в мире. «Хватит обвинять во всем русских», — заявил он. Еще один пользователь поддержал политику президента России Владимира Путина. «Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!» — заявил он. Еще один пользователь обратился к Макрону, чтобы тот напомнил, какие обязательства взяла на себя Франция из-за Украины. «Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий —меньшее, что вы можете сделать для украинцев», — высказал мнение комментатор. «А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира», — заявил комментатор. Он напомнил французскому президенту бесчинства западных стран. Франция ввела санкции против России после начала российской спецоперации на Украине, также страна всячески помогает Киеву для противостояния с РФ. При этом президент Франции поддерживает контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это поможет разрешить конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали пост президента Франции Эммануэля Макрона в котором он призывает своих союзников объединиться против России. Французского лидера обвинили в бездействии в решении конфликта на Украине. «Призываем Россию немедленно прекратить удары и нападения на <…> инфраструктуру. Международные партнеры, присоединяйтесь к нам в этом призыве», — написал Макрон в Twitter, чем вызвал бурю негативных комментариев. Один из пользователей поинтересовался у него, кто виноват в конфликте на Украине. «А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие», — написал он под постом президента Франции в соцсети. «Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения», — поддержал другой пользователь. Другой комментатор призвал перестать обвинять РФ по всем поводам происходящим в мире. «Хватит обвинять во всем русских», — заявил он. Еще один пользователь поддержал политику президента России Владимира Путина. «Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!» — заявил он. Еще один пользователь обратился к Макрону, чтобы тот напомнил, какие обязательства взяла на себя Франция из-за Украины. «Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий —меньшее, что вы можете сделать для украинцев», — высказал мнение комментатор. «А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира», — заявил комментатор. Он напомнил французскому президенту бесчинства западных стран. Франция ввела санкции против России после начала российской спецоперации на Украине, также страна всячески помогает Киеву для противостояния с РФ. При этом президент Франции поддерживает контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это поможет разрешить конфликт.