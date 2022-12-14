14 декабря 2022

В Польше объяснили, почему в ЕС не смогли договориться о потолке цен на российский газ

Премьер Польши: страны Северной Европы мешают ЕС установить потолок цен на российский газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Оса, ввод газа, осторожно газ
ЕС не может договориться о потолке цен на российский газ из-за стран Северной Европы Фото:
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В Европейском союзе (ЕС) не могут договориться о потолке цен на российский газ из-за стран Северной Европе, который против 1,8-1,9 тысячи евро за одну тысячу кубометров. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«На уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего с несколькими странами Северной Европы. Они постоянно не видят возможности определения потолка цены, даже на уровне 1,8-1,9 тысячи евро за одну тысячу кубометров», — передает слова Матеуша Моравецкого ТАСС.

При этом премьер-министр Польши призвал страны ЕС быстрее договориться о установке единого потолка цен на российский газ. Кроме этого, он отметил возможность ужесточения санкций от стран Запада к РФ. «Польша призывает, чтобы санкционный режим был как можно шире и реальнее», — считает Матеуш Моравецкий.

Ранее URA.RU сообщало, что потолок цен на российскую нефть, принятый ЕС, странами G7 и Австралией, вступил в силу 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии при этом уточнили, что ограничительная мера в отношении российского топлива будет регулируемой в соответствии с изменениями рынка.

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В Европейском союзе (ЕС) не могут договориться о потолке цен на российский газ из-за стран Северной Европе, который против 1,8-1,9 тысячи евро за одну тысячу кубометров. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «На уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего с несколькими странами Северной Европы. Они постоянно не видят возможности определения потолка цены, даже на уровне 1,8-1,9 тысячи евро за одну тысячу кубометров», — передает слова Матеуша Моравецкого ТАСС. При этом премьер-министр Польши призвал страны ЕС быстрее договориться о установке единого потолка цен на российский газ. Кроме этого, он отметил возможность ужесточения санкций от стран Запада к РФ. «Польша призывает, чтобы санкционный режим был как можно шире и реальнее», — считает Матеуш Моравецкий. Ранее URA.RU сообщало, что потолок цен на российскую нефть, принятый ЕС, странами G7 и Австралией, вступил в силу 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии при этом уточнили, что ограничительная мера в отношении российского топлива будет регулируемой в соответствии с изменениями рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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