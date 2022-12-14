Посольство РФ оценило отправку США ПВО Patriot Украине

15 декабря 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Поставка комплексов ПВО Patriot на Украину приведет к непредсказуемым последствиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В посольстве РФ в США заявили, что передача в пользу Украины комплексов ПВО Patriot послужит очередной провокацией, влекущей непредсказуемые последствия. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Telegram-канале. «В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — прокомментировали в дипмиссии РФ в США ситуацию с поставками комплексов. В посольстве России считают, что поставки современных вооружений лишь разжигают чувство безнаказанности у президента Украины Владимира Зеленского. Там заявляют, что и без поставок данных комплексов США принимает активное участие в конфликте на Украине, обучая украинских солдат и обсуждая возможность отправки своих граждан для участия в боевых действиях в качестве наемников. Ранее URA.RU рассказало, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена просят поставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ. Ранее Байден заявил, что американские военные отсутствуют в зоне конфликта, но США продолжает поставлять различное вооружение в зону боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В посольстве РФ в США заявили, что передача в пользу Украины комплексов ПВО Patriot послужит очередной провокацией, влекущей непредсказуемые последствия. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Telegram-канале. «В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — прокомментировали в дипмиссии РФ в США ситуацию с поставками комплексов. В посольстве России считают, что поставки современных вооружений лишь разжигают чувство безнаказанности у президента Украины Владимира Зеленского. Там заявляют, что и без поставок данных комплексов США принимает активное участие в конфликте на Украине, обучая украинских солдат и обсуждая возможность отправки своих граждан для участия в боевых действиях в качестве наемников. Ранее URA.RU рассказало, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена просят поставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ. Ранее Байден заявил, что американские военные отсутствуют в зоне конфликта, но США продолжает поставлять различное вооружение в зону боевых действий.