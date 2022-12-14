Мобилизованные россияне прошли курс боевого слаживания в лагере под Чебаркулем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из всероссийского палаточного лагеря под Чебаркулем (Челябинская область) 15 декабря после прохождения боевого слаживания началась отправка мобилизованных на фронт. Как сообщил глава региона Алексей Текслер в социальных сетях, каждому из них, вне зависимости от региона призыва, выдается комплект амуниции и вещей.

«В нем [в наборе] каска, бронежилет, теплые вещи, зимний спальник. Такой комплект получит каждый боец, который отправляется из нашей области. Вне зависимости от региона призыва. Мы не делим бойцов на своих и чужих, все наши», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что также в дивизию передали для боевого слаживания большую партию квадрокоптеров — 46 штук, со смартфонами для управления, картами памяти. Также направили тепловизоры — 59 штук. По словам Текслера, сейчас эти вещи особенно востребованы.

Частичная мобилизация проходила в России в период с 21 сентября по 28 октября. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, свыше 300 тысяч мобилизованных прошли курс обучения. Для этого были задействованы более ста полигонов страны и три тысячи инструкторов.

Военнослужащим передали наборы с амуницией Фото: telegram-канал Алексея Текслера