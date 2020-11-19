Три региона скинулись на помощь Курганской области

Вадим Шумков отчитался о деньгах, выделенных Курганской области другими регионами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил благодарность трем российским регионам, которые оказали финансовую помощь Зауралью. Речь идет о Тюменской области, Ямале и Москве, уточнил Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

«Еще раз хочу сказать огромное спасибо руководителям и жителям регионов, на чьи средства в Курганской области сделаны и продолжают делаться огромное количество объектов», — написал губернатор. В частности, Курганская область получала трансферт из бюджета Москвы. На эти деньги, по словам Шумкова, капитально отремонтировали детский сад в Варгашах и школу в селе Рычково, построили базу лыжно-биатлонного комплекса, спортивные объекты в парке «Молодежный», благоустроили центральный парк культуры и отдыха и первую часть набережной Тобола в Кургане.

На деньги, выделенные Тюменской областью, в Кургане строится хозфекальная канализация в Восточном. Также планируется модернизировать коллектор на улице Куйбышева и реконструировать канализационно-насосную станцию в Заозерном. На деньги Ямала отремонтировали и продолжают ремонтировать 35 школ, 13 детсадов, колледжи, спортивные и музыкальные школы, продолжаются работы на набережной и в ЦПКиО в Кургане.

«Тем, кто часто и не к месту указывает, что „лучше бы надо было делать то или это, или отдать тому-то“, напоминаю — за чужие средства лучше просто уметь быть благодарным. Никто из наших коллег нам ничего не был должен», — добавил Шумков.

Помочь депрессивной Курганской области в марте 2019 года призвал губернаторов УрФО экс-полпред президента Николай Цуканов. Новый полпред Владимир Якушев заявлял, что не намерен продолжать инициативу Цуканова о поддержке Зауралья более успешными соседями по округу.