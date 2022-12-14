Курганские власти изменили финансирование больниц и поликлиник. Скрин

15 декабря 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Власти увеличили расходы на программу развития здравоохранения на 2022 и последующие годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области увеличили общее финансирование программы «Развитие здравоохранения» в 2021—2025 годах на 312 млн рублей. Постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации. «Общий объем финансирования программы составит в 2021—2025 годах 93 624 499,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 2021 год — 21 696 294,8 тысячи рублей, 2022 год — 19 179 430,8 тысячи рублей, 2023 год — 18 991 699,1 тысячи рублей, 2024 год — 19 747 226,1 тысячи рублей, 2025 — 14 009 848,4 тысячи рублей», — говорится в постановлении правительства региона № 373. Согласно документу, общее финансирование программы в 2022 году увеличилось на 262 млн 771 тысяч рублей. Это произошло за счет средств федерального бюджета (больше на 222 млн рублей) и областного бюджета (больше на 40 млн рублей). В 2023 году планируется потратить больше на 16,6 млн рублей, чем предполагалось годом ранее. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать изменения в документе. На момент публикации ответ не поступил.

Власти Курганской области увеличили общее финансирование программы «Развитие здравоохранения» в 2021—2025 годах на 312 млн рублей. Постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации. «Общий объем финансирования программы составит в 2021—2025 годах 93 624 499,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 2021 год — 21 696 294,8 тысячи рублей, 2022 год — 19 179 430,8 тысячи рублей, 2023 год — 18 991 699,1 тысячи рублей, 2024 год — 19 747 226,1 тысячи рублей, 2025 — 14 009 848,4 тысячи рублей», — говорится в постановлении правительства региона № 373. Согласно документу, общее финансирование программы в 2022 году увеличилось на 262 млн 771 тысяч рублей. Это произошло за счет средств федерального бюджета (больше на 222 млн рублей) и областного бюджета (больше на 40 млн рублей). В 2023 году планируется потратить больше на 16,6 млн рублей, чем предполагалось годом ранее. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать изменения в документе. На момент публикации ответ не поступил.