Следователи допрашивают замглавы Дзержинского района Перми

15 декабря 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Чиновника допрашивают следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева допрашивают силовики. Ранее сообщалось о задержании чиновника, однако эта информация не подтвердилась. «Ракинцев не задерживался следствием. Но сейчас он допрашивается следователем. Его процессуальный статус неизвестен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городской администрации. Первый заместитель главы района Ракинцев курирует вопросы благоустройства, градостроительства, жилищных и земельных отношений, ЖКХ, а также ряд других. Ранее URA.RU сообщало о том, что проверка администрации района силовиками может ударить по «теневому мэру» Перми.

Заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева допрашивают силовики. Ранее сообщалось о задержании чиновника, однако эта информация не подтвердилась. «Ракинцев не задерживался следствием. Но сейчас он допрашивается следователем. Его процессуальный статус неизвестен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городской администрации. Первый заместитель главы района Ракинцев курирует вопросы благоустройства, градостроительства, жилищных и земельных отношений, ЖКХ, а также ряд других. Ранее URA.RU сообщало о том, что проверка администрации района силовиками может ударить по «теневому мэру» Перми.