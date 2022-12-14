14 декабря 2022

Следователи допрашивают замглавы Дзержинского района Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков суд Челябинск, прокурор, следователь
Чиновника допрашивают следователи Фото:

Заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева допрашивают силовики. Ранее сообщалось о задержании чиновника, однако эта информация не подтвердилась.

«Ракинцев не задерживался следствием. Но сейчас он допрашивается следователем. Его процессуальный статус неизвестен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городской администрации.

Первый заместитель главы района Ракинцев курирует вопросы благоустройства, градостроительства, жилищных и земельных отношений, ЖКХ, а также ряд других. Ранее URA.RU сообщало о том, что проверка администрации района силовиками может ударить по «теневому мэру» Перми.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева допрашивают силовики. Ранее сообщалось о задержании чиновника, однако эта информация не подтвердилась. «Ракинцев не задерживался следствием. Но сейчас он допрашивается следователем. Его процессуальный статус неизвестен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городской администрации. Первый заместитель главы района Ракинцев курирует вопросы благоустройства, градостроительства, жилищных и земельных отношений, ЖКХ, а также ряд других. Ранее URA.RU сообщало о том, что проверка администрации района силовиками может ударить по «теневому мэру» Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...