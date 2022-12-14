Следователи допрашивают замглавы Дзержинского района Перми

Чиновника допрашивают следователи
Заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева допрашивают силовики. Ранее сообщалось о задержании чиновника, однако эта информация не подтвердилась.
«Ракинцев не задерживался следствием. Но сейчас он допрашивается следователем. Его процессуальный статус неизвестен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городской администрации.
Первый заместитель главы района Ракинцев курирует вопросы благоустройства, градостроительства, жилищных и земельных отношений, ЖКХ, а также ряд других. Ранее URA.RU сообщало о том, что проверка администрации района силовиками может ударить по «теневому мэру» Перми.
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