В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, часы, егэ, школьники, подготовка к егэ, учитель в маске, сдача егэ
Экзамены начнутся в конце мая Фото:

Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали даты проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) на следующий год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующее расписание проведения ЕГЭ в 2023 году: 26 мая — география, литература, химия; 29 мая — русский язык; 1 июня — экзамены по математике базового и профильного уровней. 5 июня — история, физика», — сообщается в тексте указа, который согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор.

Экзамен по обществознанию запланирован на 8 июня. Биологию и иностранные языки обучающиеся будут сдавать 13 июня, раздел «говорение» по иностранным языкам — 17 июня. ЕГЭ по информатике запланирован на 19 и 20 июня.

Ранее в Минобрнауки РФ утвердили минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2023-2024 учебном году. Первый зампред комитета по образованию и науке ГД Олег Смолин считает, что ЕГЭ нужно сделать добровольным. По его словам, эту идею одобряет большая часть населения. Пока добровольную сдачу ЕГЭ в 2023 году разрешили для жителей новых регионов РФ, среди которых Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей, передает РАПСИ.

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Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали даты проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) на следующий год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить следующее расписание проведения ЕГЭ в 2023 году: 26 мая — география, литература, химия; 29 мая — русский язык; 1 июня — экзамены по математике базового и профильного уровней. 5 июня — история, физика», — сообщается в тексте указа, который согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Экзамен по обществознанию запланирован на 8 июня. Биологию и иностранные языки обучающиеся будут сдавать 13 июня, раздел «говорение» по иностранным языкам — 17 июня. ЕГЭ по информатике запланирован на 19 и 20 июня. Ранее в Минобрнауки РФ утвердили минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2023-2024 учебном году. Первый зампред комитета по образованию и науке ГД Олег Смолин считает, что ЕГЭ нужно сделать добровольным. По его словам, эту идею одобряет большая часть населения. Пока добровольную сдачу ЕГЭ в 2023 году разрешили для жителей новых регионов РФ, среди которых Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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