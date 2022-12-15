В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год

15 декабря 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Экзамены начнутся в конце мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали даты проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) на следующий год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить следующее расписание проведения ЕГЭ в 2023 году: 26 мая — география, литература, химия; 29 мая — русский язык; 1 июня — экзамены по математике базового и профильного уровней. 5 июня — история, физика», — сообщается в тексте указа , который согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Экзамен по обществознанию запланирован на 8 июня. Биологию и иностранные языки обучающиеся будут сдавать 13 июня, раздел «говорение» по иностранным языкам — 17 июня. ЕГЭ по информатике запланирован на 19 и 20 июня. Ранее в Минобрнауки РФ утвердили минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2023-2024 учебном году. Первый зампред комитета по образованию и науке ГД Олег Смолин считает, что ЕГЭ нужно сделать добровольным. По его словам, эту идею одобряет большая часть населения. Пока добровольную сдачу ЕГЭ в 2023 году разрешили для жителей новых регионов РФ, среди которых Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей, передает РАПСИ.

Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали даты проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) на следующий год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить следующее расписание проведения ЕГЭ в 2023 году: 26 мая — география, литература, химия; 29 мая — русский язык; 1 июня — экзамены по математике базового и профильного уровней. 5 июня — история, физика», — сообщается в тексте указа, который согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Экзамен по обществознанию запланирован на 8 июня. Биологию и иностранные языки обучающиеся будут сдавать 13 июня, раздел «говорение» по иностранным языкам — 17 июня. ЕГЭ по информатике запланирован на 19 и 20 июня. Ранее в Минобрнауки РФ утвердили минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2023-2024 учебном году. Первый зампред комитета по образованию и науке ГД Олег Смолин считает, что ЕГЭ нужно сделать добровольным. По его словам, эту идею одобряет большая часть населения. Пока добровольную сдачу ЕГЭ в 2023 году разрешили для жителей новых регионов РФ, среди которых Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей, передает РАПСИ.