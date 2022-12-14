14 декабря 2022

США ввели санкции против губернатора ЯНАО Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Помимо Великобритании и Канады против Артюхова ввели санкции США Фото:
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Об этом сообщается на сайте минфина США.

«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Артюхов Дмитрий Андреевич, Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в сообщении. США обновили список 15 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что Канада ввела санкции против Артюхова. Также он попал под санкции Великобритании.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Об этом сообщается на сайте минфина США. «Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Артюхов Дмитрий Андреевич, Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в сообщении. США обновили список 15 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что Канада ввела санкции против Артюхова. Также он попал под санкции Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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