США ввели санкции против губернатора ЯНАО Артюхова

Помимо Великобритании и Канады против Артюхова ввели санкции США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Об этом сообщается на сайте минфина США.
«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Артюхов Дмитрий Андреевич, Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в сообщении. США обновили список 15 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что Канада ввела санкции против Артюхова. Также он попал под санкции Великобритании.
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