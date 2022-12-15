Вирусолог Альтштейн: человек может заразить домашнее животное гриппом

16 декабря 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Питомцы не могут передать грипп обратно человеку Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Человек может заразить домашнее животное гриппом, однако для питомца это не опасно, поскольку не вызовет заболевания. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Вирусы не обладают общим действием на все живое. Есть чувствительные организмы и виды животных, есть нечувствительные. Вот вирус гриппа, это человеческий вирус, который передает от человека к человеку. Человек может его животному передать, но только животному ничего плохого не будет», — сказал Анатолий Альтштейн. «Вирус может попасть в клетки, но болезнь не развивается. Чтобы развилась болезнь, нужно заразить определенные клетки, вирус должен размножаться, переходить из клетки в клетку, разрушить какое-то количество клеток, тогда будет болезнь. Это такой специфический характер, поэтому есть вирусы животных, а есть вирусы человека. Может быть переход, но это непростая и редкая вещь», — добавил ученый. При этом питомцы не могут передать грипп другому человеку, подчеркнул вирусолог. «Домашние животные, например, кошки, собаки, не передают вирус гриппа человеку. Действующие сейчас вирусы гриппа эффективно передаются только от человека к человеку», — заключил профессор. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что ОРВИ и грипп в стране растет на 30-35% в неделю. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эту информацию и назвала ситуацию тревожной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек может заразить домашнее животное гриппом, однако для питомца это не опасно, поскольку не вызовет заболевания. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Вирусы не обладают общим действием на все живое. Есть чувствительные организмы и виды животных, есть нечувствительные. Вот вирус гриппа, это человеческий вирус, который передает от человека к человеку. Человек может его животному передать, но только животному ничего плохого не будет», — сказал Анатолий Альтштейн. «Вирус может попасть в клетки, но болезнь не развивается. Чтобы развилась болезнь, нужно заразить определенные клетки, вирус должен размножаться, переходить из клетки в клетку, разрушить какое-то количество клеток, тогда будет болезнь. Это такой специфический характер, поэтому есть вирусы животных, а есть вирусы человека. Может быть переход, но это непростая и редкая вещь», — добавил ученый. При этом питомцы не могут передать грипп другому человеку, подчеркнул вирусолог. «Домашние животные, например, кошки, собаки, не передают вирус гриппа человеку. Действующие сейчас вирусы гриппа эффективно передаются только от человека к человеку», — заключил профессор. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что ОРВИ и грипп в стране растет на 30-35% в неделю. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эту информацию и назвала ситуацию тревожной.