Путин раскрыл, как спокойно провести новогодние праздники

Он дал понять, что можно последовать его примеру

14 декабря 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам, как не испортить себе Новый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал понять властям регионов и всем россиянам, что накануне Нового года нужно задуматься о своем здоровье на фоне растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ. На совещании с правительством 14 декабря Путин признался, что вакцинировался сам и советует сделать это другим. Но главное, поясняют политологи, власти должны быть готовы оперативно реагировать на ситуацию и принимать меры для того, чтобы простуда не испортила новогодних праздников ни населению, ни врачам. Традиционное совещание с членами правительства президент Путин начал с темы заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. «Я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет, чуть ли не 30-35 процентов в неделю», — заметил глава государства и попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову подробнее рассказать об эпидемиологической ситуации в регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на федеральном уровне не вводит обязательное ношение масок, но на региональном это уже делается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попова подтвердила эту информацию и назвала ситуацию напряженной. «Она обусловлена двумя эпидпроцессами: это рост заболеваемости COVID, он небольшой, на уровне 10—11 процентов каждую неделю, и он будет продолжаться; и выраженный рост суммы ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа. Неделя к неделе — плюс 30—35 процентов. Поэтому большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает эпидситуация с гриппом и ОРВИ», — сообщила глава Роспотребнадзора. Первые заболевшие были выявлены еще в октябре, и это позволило системе подготовиться к всплеску заболеваемости, отметила Попова. Основной тип вируса гриппа в России — H1N1, так называемый «свиной грипп». По словам главного санитарного врача, этот тот же вирус, что циркулировал еще в 2009—2010 годах, когда против него еще не было вакцин и специфических лекарств, методов лечения. В следующий раз он вернулся в Россию в 2015—2016 годах, и вот сейчас снова является превалирующим. При этом и ковид никуда не ушел. «Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники — это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями», — отметила глава Роспотребнадзора. Лучший способ не заболеть — вовремя вакцинироваться, убеждены вирусологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Система здравоохранения готова реагировать, заверила Попова. «Наши четыре вакцины полностью противостоят этому варианту вируса гриппа. Этот вирус не изменил своей чувствительности к лекарственным препаратам, которые производятся в РФ и являются специфичными именно для этого вируса гриппа», — подчеркнула Попова. По словам главы Роспотребнадзора, за три месяца прививочной кампании от гриппа вакцинировано 52% жителей страны. Попова считает, что эффективность вакцинации высокая: среди заболевших привившиеся составляют всего 1%. Причем в ближайшее время всех обратившихся с признаками простуды будут тестировать на грипп — так же, как проводилось тестирование на ковид. Сейчас, несмотря на то, что массовая вакцинация от гриппа завершена, сделать это, отметила глава ведомства можно по желанию. И первым, кто еще накануне послушал совета главного санврача, стал президент. «Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет, — спросил Путин у Поповой. — Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот докладываю — вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме — все нормально, без всяких вопросов». В группе риска остаются дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как отметил глава государства, зима в России длинная. «Начало весны всегда холодное. Поэтому вакцинацию надо продолжать. Надо защищать людей от всех этих болезней. В основном массовая иммунизация закончилась. Но все равно нужно следить и своевременно реагировать на ситуацию», — потребовал Путин. Руководство страны неслучайно обеспокоено вспышкой заболеваемости гриппом. Грипп возвращается в жизнь россиян после двухлетнего перерыва — во время пандемии COVID этот вирус ушел на второй план, пояснил URA.RU завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Причем нынешний «свиной грипп» относится к типу А — он более «болезнетворный» и «тяжелее протекает», отметил эксперт. «Поэтому в этом году у нас будет более выраженная вспышка, чем в обычные годы, так как два года у нас не было гриппа, и коллективный иммунитет не сформировался. Сейчас основная рекомендация — носить маски, дистанцироваться, чаще мыть руки и не посещать людные места», — посоветовал Петр Чумаков. Чтобы не испортить себе новогодние праздники, лучше вновь использовать маски и меньше бывать в людных местах, считают эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вопросы здравоохранения для президента остаются приоритетными, отмечают политологи. А ситуация с распространением гриппа может стать угрожающей, поэтому Путин не мог не отреагировать на нее, убежден директор по политическому анализу Институт социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «То, что тема прозвучала на уровне президента, — это дополнительный сигнал для регионов по поводу зоны внимания и зоны ответственности. У нас есть отработанная, успешная модель, когда управление ситуацией ведется на региональном уровне. Есть эффективные механизмы реагирования на эти вызовы, об этом в регионах должны помнить. Помнить о том, что тема здравоохранения в условиях пандемийных вызовов — один из важнейших приоритетов», — отметил Потуремский. Новость по теме Биотехнолог допустил возвращение «ковидных» ограничений в РФ Сегодняшний призыв президента, конечно, не означает, что люди массово пойдут вакцинироваться, тем более что прививочная кампания уже закончилась, но это еще раз показывает людям, что вакцинация важна, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Люди задумаются, что надо это делать, и, возможно, в следующем году они уже вакцинируются. Ситуация показывает, что делать это нужно, особенно детям, среди которых наиболее высокий процент заболевших», — отмечает Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять властям регионов и всем россиянам, что накануне Нового года нужно задуматься о своем здоровье на фоне растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ. На совещании с правительством 14 декабря Путин признался, что вакцинировался сам и советует сделать это другим. Но главное, поясняют политологи, власти должны быть готовы оперативно реагировать на ситуацию и принимать меры для того, чтобы простуда не испортила новогодних праздников ни населению, ни врачам. Традиционное совещание с членами правительства президент Путин начал с темы заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. «Я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет, чуть ли не 30-35 процентов в неделю», — заметил глава государства и попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову подробнее рассказать об эпидемиологической ситуации в регионах. Попова подтвердила эту информацию и назвала ситуацию напряженной. «Она обусловлена двумя эпидпроцессами: это рост заболеваемости COVID, он небольшой, на уровне 10—11 процентов каждую неделю, и он будет продолжаться; и выраженный рост суммы ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа. Неделя к неделе — плюс 30—35 процентов. Поэтому большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает эпидситуация с гриппом и ОРВИ», — сообщила глава Роспотребнадзора. Первые заболевшие были выявлены еще в октябре, и это позволило системе подготовиться к всплеску заболеваемости, отметила Попова. Основной тип вируса гриппа в России — H1N1, так называемый «свиной грипп». По словам главного санитарного врача, этот тот же вирус, что циркулировал еще в 2009—2010 годах, когда против него еще не было вакцин и специфических лекарств, методов лечения. В следующий раз он вернулся в Россию в 2015—2016 годах, и вот сейчас снова является превалирующим. При этом и ковид никуда не ушел. «Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники — это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями», — отметила глава Роспотребнадзора. Система здравоохранения готова реагировать, заверила Попова. «Наши четыре вакцины полностью противостоят этому варианту вируса гриппа. Этот вирус не изменил своей чувствительности к лекарственным препаратам, которые производятся в РФ и являются специфичными именно для этого вируса гриппа», — подчеркнула Попова. По словам главы Роспотребнадзора, за три месяца прививочной кампании от гриппа вакцинировано 52% жителей страны. Попова считает, что эффективность вакцинации высокая: среди заболевших привившиеся составляют всего 1%. Причем в ближайшее время всех обратившихся с признаками простуды будут тестировать на грипп — так же, как проводилось тестирование на ковид. Сейчас, несмотря на то, что массовая вакцинация от гриппа завершена, сделать это, отметила глава ведомства можно по желанию. И первым, кто еще накануне послушал совета главного санврача, стал президент. «Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет, — спросил Путин у Поповой. — Как отметил глава государства, зима в России длинная. «Начало весны всегда холодное. Поэтому вакцинацию надо продолжать. Надо защищать людей от всех этих болезней. В основном массовая иммунизация закончилась. Но все равно нужно следить и своевременно реагировать на ситуацию», — потребовал Путин. Руководство страны неслучайно обеспокоено вспышкой заболеваемости гриппом. Грипп возвращается в жизнь россиян после двухлетнего перерыва — во время пандемии COVID этот вирус ушел на второй план, пояснил URA.RU завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Причем нынешний «свиной грипп» относится к типу А — он более «болезнетворный» и «тяжелее протекает», отметил эксперт. Вопросы здравоохранения для президента остаются приоритетными, отмечают политологи. А ситуация с распространением гриппа может стать угрожающей, поэтому Путин не мог не отреагировать на нее, убежден директор по политическому анализу Институт социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «То, что тема прозвучала на уровне президента, — это дополнительный сигнал для регионов по поводу зоны внимания и зоны ответственности. У нас есть отработанная, успешная модель, когда управление ситуацией ведется на региональном уровне. Есть эффективные механизмы реагирования на эти вызовы, об этом в регионах должны помнить. Помнить о том, что тема здравоохранения в условиях пандемийных вызовов — один из важнейших приоритетов», — отметил Потуремский. Сегодняшний призыв президента, конечно, не означает, что люди массово пойдут вакцинироваться, тем более что прививочная кампания уже закончилась, но это еще раз показывает людям, что вакцинация важна, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Люди задумаются, что надо это делать, и, возможно, в следующем году они уже вакцинируются. Ситуация показывает, что делать это нужно, особенно детям, среди которых наиболее высокий процент заболевших», — отмечает Иванов.