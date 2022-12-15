«Известия»: новые иномарки в РФ закончатся через месяц продаж 16 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 + На российских скаладх осталось 20-30 тысяч новых иномарок, заявил Подщеколдин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запаса автомобилей на российских складах хватит на месяц продаж. Всего осталось 20-30 тысяч новых иномарок. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — рассказал «Известиям» Подщеколдин. Эксперт добавил, что огромный дефицит наблюдается среди иномарок средней ценовой категории. По его словам, в 2023 году большая часть российских складов опустеет, дефицит составит примерно 1,1 миллион автомобилей. Подщеколдин считает, что небольшие объемы параллельного импорта не смогут покрыть спрос россиян. Ранее URA.RU писало, что автосалоны в России отказываются от новогодней распродажи машин из-за ожидаемого дефицита. Эксперты предполагают, что российский авторынок к концу году сократится на 60%. Цены на авто снизятся только после пополнения рынка. Запаса автомобилей на российских складах хватит на месяц продаж. Всего осталось 20-30 тысяч новых иномарок. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — рассказал «Известиям» Подщеколдин. Эксперт добавил, что огромный дефицит наблюдается среди иномарок средней ценовой категории. По его словам, в 2023 году большая часть российских складов опустеет, дефицит составит примерно 1,1 миллион автомобилей. Подщеколдин считает, что небольшие объемы параллельного импорта не смогут покрыть спрос россиян. Ранее URA.RU писало, что автосалоны в России отказываются от новогодней распродажи машин из-за ожидаемого дефицита. Эксперты предполагают, что российский авторынок к концу году сократится на 60%. Цены на авто снизятся только после пополнения рынка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям