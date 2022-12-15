«Известия»: новые иномарки в РФ закончатся через месяц продаж

Запаса автомобилей на российских складах хватит на месяц продаж. Всего осталось 20-30 тысяч новых иномарок. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — рассказал «Известиям» Подщеколдин.
Эксперт добавил, что огромный дефицит наблюдается среди иномарок средней ценовой категории. По его словам, в 2023 году большая часть российских складов опустеет, дефицит составит примерно 1,1 миллион автомобилей. Подщеколдин считает, что небольшие объемы параллельного импорта не смогут покрыть спрос россиян.
Ранее URA.RU писало, что автосалоны в России отказываются от новогодней распродажи машин из-за ожидаемого дефицита. Эксперты предполагают, что российский авторынок к концу году сократится на 60%. Цены на авто снизятся только после пополнения рынка.
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Запаса автомобилей на российских складах хватит на месяц продаж. Всего осталось 20-30 тысяч новых иномарок. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — рассказал «Известиям» Подщеколдин. Эксперт добавил, что огромный дефицит наблюдается среди иномарок средней ценовой категории. По его словам, в 2023 году большая часть российских складов опустеет, дефицит составит примерно 1,1 миллион автомобилей. Подщеколдин считает, что небольшие объемы параллельного импорта не смогут покрыть спрос россиян. Ранее URA.RU писало, что автосалоны в России отказываются от новогодней распродажи машин из-за ожидаемого дефицита. Эксперты предполагают, что российский авторынок к концу году сократится на 60%. Цены на авто снизятся только после пополнения рынка.