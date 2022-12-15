15 декабря 2022

Чехия начнет производить беспилотники для Украины

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
В ДНР сообщили о планах Чехии производить беспилотники специально для ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чехия планирует наладить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой.

Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».

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Чехия планирует наладить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой. Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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