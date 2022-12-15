Чехия начнет производить беспилотники для Украины

16 декабря 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

В ДНР сообщили о планах Чехии производить беспилотники специально для ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чехия планирует наладить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой. Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».

Чехия планирует наладить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой. Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».