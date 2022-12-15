Полковник Тимошенко: ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками

16 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

У Украины остались советские беспилотники «Стриж» и «Рейс», напомнил Михаил Тимошенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут атаковать Москву из Харькова, применяя модернизированные беспилотники, которые достались Украине от Советского Союза. Об это в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. «До Москвы добираться не так далеко, особенно если пускать, к примеру, из района Харькова. Это меньше 1000 км, около 800 км. Из тех ракет, которые у Украины есть, — это беспилотники „Стриж“ и „Рейс“, разработки Туполевского конструкторского бюро, то, что досталось им от Советского Союза. Они изначально предназначались для разведки. У них была инерциальная система наведения, его программировали перед полетом для следования по определенному маршруту. И вот с этих беспилотников сняли разведывательную аппаратуру, оставили программирование, ввели модули корректировки по ГЛОНАСС и GPS. И „Стриж“ получил возможность поднимать до 1000 кг взрывчатки, а „Рейс“ — он сам поменьше немножко — 150 кг. Они могут попробовать вот этим. Потому что высота полета у беспилотников, по-моему, от 500 метров до 10 км, а дальность до 1000», — объяснил Михаил Тимошенко. При этом полковник подчеркнул, что «Стриж» и «Рейс» могут отследить наши системы ПВО (противовоздушной обороны). «[Российские системы ПВО] конечно, могут [отследить]. Потому что, например, налет на Энгельс был отражен именно нашей системой ПВО», — заверил Тимошенко. Ранее в Минобороне РФ сообщили об атаках по российским военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские беспилотники были перехвачены системами ПВО. В Москве 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки». 12 декабря в Подмосковье вспыхнул ТЦ «Стройпарк». В городе Ангарск (Иркутская область) 15 декабря загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, количество пожаров в России будет расти до тех пор, пока не сгорит вся Москва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ могут атаковать Москву из Харькова, применяя модернизированные беспилотники, которые достались Украине от Советского Союза. Об это в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. «До Москвы добираться не так далеко, особенно если пускать, к примеру, из района Харькова. Это меньше 1000 км, около 800 км. Из тех ракет, которые у Украины есть, — это беспилотники „Стриж“ и „Рейс“, разработки Туполевского конструкторского бюро, то, что досталось им от Советского Союза. Они изначально предназначались для разведки. У них была инерциальная система наведения, его программировали перед полетом для следования по определенному маршруту. И вот с этих беспилотников сняли разведывательную аппаратуру, оставили программирование, ввели модули корректировки по ГЛОНАСС и GPS. И „Стриж“ получил возможность поднимать до 1000 кг взрывчатки, а „Рейс“ — он сам поменьше немножко — 150 кг. Они могут попробовать вот этим. Потому что высота полета у беспилотников, по-моему, от 500 метров до 10 км, а дальность до 1000», — объяснил Михаил Тимошенко. При этом полковник подчеркнул, что «Стриж» и «Рейс» могут отследить наши системы ПВО (противовоздушной обороны). «[Российские системы ПВО] конечно, могут [отследить]. Потому что, например, налет на Энгельс был отражен именно нашей системой ПВО», — заверил Тимошенко. Ранее в Минобороне РФ сообщили об атаках по российским военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские беспилотники были перехвачены системами ПВО. В Москве 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки». 12 декабря в Подмосковье вспыхнул ТЦ «Стройпарк». В городе Ангарск (Иркутская область) 15 декабря загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, количество пожаров в России будет расти до тех пор, пока не сгорит вся Москва.