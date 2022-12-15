Полковник Тимошенко: ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками

ВСУ могут атаковать Москву из Харькова, применяя модернизированные беспилотники, которые достались Украине от Советского Союза. Об это в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.
«До Москвы добираться не так далеко, особенно если пускать, к примеру, из района Харькова. Это меньше 1000 км, около 800 км. Из тех ракет, которые у Украины есть, — это беспилотники „Стриж“ и „Рейс“, разработки Туполевского конструкторского бюро, то, что досталось им от Советского Союза. Они изначально предназначались для разведки. У них была инерциальная система наведения, его программировали перед полетом для следования по определенному маршруту. И вот с этих беспилотников сняли разведывательную аппаратуру, оставили программирование, ввели модули корректировки по ГЛОНАСС и GPS. И „Стриж“ получил возможность поднимать до 1000 кг взрывчатки, а „Рейс“ — он сам поменьше немножко — 150 кг. Они могут попробовать вот этим. Потому что высота полета у беспилотников, по-моему, от 500 метров до 10 км, а дальность до 1000», — объяснил Михаил Тимошенко.
При этом полковник подчеркнул, что «Стриж» и «Рейс» могут отследить наши системы ПВО (противовоздушной обороны). «[Российские системы ПВО] конечно, могут [отследить]. Потому что, например, налет на Энгельс был отражен именно нашей системой ПВО», — заверил Тимошенко.
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ВСУ могут атаковать Москву из Харькова, применяя модернизированные беспилотники, которые достались Украине от Советского Союза. Об это в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. «До Москвы добираться не так далеко, особенно если пускать, к примеру, из района Харькова. Это меньше 1000 км, около 800 км. Из тех ракет, которые у Украины есть, — это беспилотники „Стриж“ и „Рейс“, разработки Туполевского конструкторского бюро, то, что досталось им от Советского Союза. Они изначально предназначались для разведки. У них была инерциальная система наведения, его программировали перед полетом для следования по определенному маршруту. И вот с этих беспилотников сняли разведывательную аппаратуру, оставили программирование, ввели модули корректировки по ГЛОНАСС и GPS. И „Стриж“ получил возможность поднимать до 1000 кг взрывчатки, а „Рейс“ — он сам поменьше немножко — 150 кг. Они могут попробовать вот этим. Потому что высота полета у беспилотников, по-моему, от 500 метров до 10 км, а дальность до 1000», — объяснил Михаил Тимошенко. При этом полковник подчеркнул, что «Стриж» и «Рейс» могут отследить наши системы ПВО (противовоздушной обороны). «[Российские системы ПВО] конечно, могут [отследить]. Потому что, например, налет на Энгельс был отражен именно нашей системой ПВО», — заверил Тимошенко. Ранее в Минобороне РФ сообщили об атаках по российским военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские беспилотники были перехвачены системами ПВО. В Москве 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки». 12 декабря в Подмосковье вспыхнул ТЦ «Стройпарк». В городе Ангарск (Иркутская область) 15 декабря загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, количество пожаров в России будет расти до тех пор, пока не сгорит вся Москва.