Мэрия Кургана изменила контракт с тюменской компанией, чтобы продолжить строительство дороги

16 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Изменения контракта по строительству дороги коснулись аванса, который увеличили на 158,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана изменили условия контракта с тюменским подрядчиком, чтобы продолжить строительство новой дороги в Заозерном районе. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Допустить изменение существенных условий муниципального контракта по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства г. Кургана» и ООО «Тюменская автодорожная компания», так как при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. <…> Увеличить размер аванса с 34,79% от цены контракта, что составляло 228 868 967 рублей до 58,89%, что составляет 387 440 000 рублей», — говорится в постановлении. О том, что в Кургане построят дорогу по ул. Фарафонова стало известно в апреле этого года. На эти цели были выделены деньги из федерального бюджета. По данным сайта госзакупок, общая стоимость контракта на строительство дороги составляет около 658 миллионов рублей.

Власти Кургана изменили условия контракта с тюменским подрядчиком, чтобы продолжить строительство новой дороги в Заозерном районе. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Допустить изменение существенных условий муниципального контракта по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства г. Кургана» и ООО «Тюменская автодорожная компания», так как при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. <…> Увеличить размер аванса с 34,79% от цены контракта, что составляло 228 868 967 рублей до 58,89%, что составляет 387 440 000 рублей», — говорится в постановлении. О том, что в Кургане построят дорогу по ул. Фарафонова стало известно в апреле этого года. На эти цели были выделены деньги из федерального бюджета. По данным сайта госзакупок, общая стоимость контракта на строительство дороги составляет около 658 миллионов рублей.