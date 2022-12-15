В Курганской области девять школ закрылись на карантин

16 декабря 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Из-за роста случаев ОРВИ и гриппа в регионе закрыли 9 школ и 2 детсада, больше ста учреждений закрыты частично Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области уже 9 школ полностью закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Еще 80 школ закрыты частично, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 16 декабря в Курганской области частично закрыто 80 школ, полностью закрыто 9 школ. Также закрыты детские сады: 2 детсада — полностью, 37 — частично», — сообщили в пресс-службе. В регионе не объявляли эпидемию по гриппу и ОРВИ. Решение о карантине принимают директора образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппа. Заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко сообщил, что порог заболеваемости среди детей превышен на 21%. Наибольшее количество заболевших — подростки старше 15 лет.

В Курганской области уже 9 школ полностью закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Еще 80 школ закрыты частично, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 16 декабря в Курганской области частично закрыто 80 школ, полностью закрыто 9 школ. Также закрыты детские сады: 2 детсада — полностью, 37 — частично», — сообщили в пресс-службе. В регионе не объявляли эпидемию по гриппу и ОРВИ. Решение о карантине принимают директора образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппа. Заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко сообщил, что порог заболеваемости среди детей превышен на 21%. Наибольшее количество заболевших — подростки старше 15 лет.