15 декабря 2022

В Курганской области девять школ закрылись на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Из-за роста случаев ОРВИ и гриппа в регионе закрыли 9 школ и 2 детсада, больше ста учреждений закрыты частично Фото:

В Курганской области уже 9 школ полностью закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Еще 80 школ закрыты частично, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона.

«По данным на 16 декабря в Курганской области частично закрыто 80 школ, полностью закрыто 9 школ. Также закрыты детские сады: 2 детсада — полностью, 37 — частично», — сообщили в пресс-службе.

В регионе не объявляли эпидемию по гриппу и ОРВИ. Решение о карантине принимают директора образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппа. Заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко сообщил, что порог заболеваемости среди детей превышен на 21%. Наибольшее количество заболевших — подростки старше 15 лет.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

В Курганской области уже 9 школ полностью закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Еще 80 школ закрыты частично, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 16 декабря в Курганской области частично закрыто 80 школ, полностью закрыто 9 школ. Также закрыты детские сады: 2 детсада — полностью, 37 — частично», — сообщили в пресс-службе. В регионе не объявляли эпидемию по гриппу и ОРВИ. Решение о карантине принимают директора образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппа. Заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко сообщил, что порог заболеваемости среди детей превышен на 21%. Наибольшее количество заболевших — подростки старше 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...