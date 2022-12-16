Губернатор Моор подписал важное соглашение с мэром Собяниным

16 декабря 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Моор уверен, что москвичей привлекут тюменские горячие источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее URA.RU анонсировало подписание со ссылкой на собственный источник во власти. «Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией „Сибур“. Вместе продолжим работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма, будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные», — написал Моор. По словам губернатора, москвичи должны заинтересоваться тюменскими горячими источниками и сибирской кухней. Моор заявил, что уверен в кратном росте турпотока в Тюмень из Москвы. 7 декабря Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее URA.RU анонсировало подписание со ссылкой на собственный источник во власти. «Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией „Сибур“. Вместе продолжим работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма, будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные», — написал Моор. По словам губернатора, москвичи должны заинтересоваться тюменскими горячими источниками и сибирской кухней. Моор заявил, что уверен в кратном росте турпотока в Тюмень из Москвы. 7 декабря Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России