Губернатор Моор подписал важное соглашение с мэром Собяниным

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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, термальный источник
Моор уверен, что москвичей привлекут тюменские горячие источники Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее URA.RU анонсировало подписание со ссылкой на собственный источник во власти.

«Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией „Сибур“. Вместе продолжим работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма, будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные», — написал Моор.

По словам губернатора, москвичи должны заинтересоваться тюменскими горячими источниками и сибирской кухней. Моор заявил, что уверен в кратном росте турпотока в Тюмень из Москвы.

7 декабря Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее URA.RU анонсировало подписание со ссылкой на собственный источник во власти. «Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией „Сибур“. Вместе продолжим работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма, будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные», — написал Моор. По словам губернатора, москвичи должны заинтересоваться тюменскими горячими источниками и сибирской кухней. Моор заявил, что уверен в кратном росте турпотока в Тюмень из Москвы. 7 декабря Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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