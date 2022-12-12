Губернатор Моор планирует подписать соглашение с мэром Собяниным. Инсайд

12 декабря 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Команда Сергея Собянина поможет тюменцам с развитием туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области планирует посетить Москву, чтобы подписать с правительством столицы соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. Подписание намечено на 16 декабря. «Планируется, что Моор прилетит в Москву и подпишет соглашение с мэром Сергеем Собяниным. Но состав делегации еще уточняется, возможно, что вместо Моора Тюменскую область будет представлять его заместитель Андрей Пантелеев, курирующий сферу туризма», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.

Губернатор Тюменской области планирует посетить Москву, чтобы подписать с правительством столицы соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. Подписание намечено на 16 декабря. «Планируется, что Моор прилетит в Москву и подпишет соглашение с мэром Сергеем Собяниным. Но состав делегации еще уточняется, возможно, что вместо Моора Тюменскую область будет представлять его заместитель Андрей Пантелеев, курирующий сферу туризма», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.