Губернатор Тюменской области планирует посетить Москву, чтобы подписать с правительством столицы соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. Подписание намечено на 16 декабря.
«Планируется, что Моор прилетит в Москву и подпишет соглашение с мэром Сергеем Собяниным. Но состав делегации еще уточняется, возможно, что вместо Моора Тюменскую область будет представлять его заместитель Андрей Пантелеев, курирующий сферу туризма», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Губернатор Тюменской области планирует посетить Москву, чтобы подписать с правительством столицы соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. Подписание намечено на 16 декабря. «Планируется, что Моор прилетит в Москву и подпишет соглашение с мэром Сергеем Собяниным. Но состав делегации еще уточняется, возможно, что вместо Моора Тюменскую область будет представлять его заместитель Андрей Пантелеев, курирующий сферу туризма», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.