Губернатор Моор планирует подписать соглашение с мэром Собяниным. Инсайд

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
Команда Сергея Собянина поможет тюменцам с развитием туризма Фото:

Губернатор Тюменской области планирует посетить Москву, чтобы подписать с правительством столицы соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. Подписание намечено на 16 декабря.

«Планируется, что Моор прилетит в Москву и подпишет соглашение с мэром Сергеем Собяниным. Но состав делегации еще уточняется, возможно, что вместо Моора Тюменскую область будет представлять его заместитель Андрей Пантелеев, курирующий сферу туризма», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.

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Губернатор Тюменской области планирует посетить Москву, чтобы подписать с правительством столицы соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. Подписание намечено на 16 декабря. «Планируется, что Моор прилетит в Москву и подпишет соглашение с мэром Сергеем Собяниным. Но состав делегации еще уточняется, возможно, что вместо Моора Тюменскую область будет представлять его заместитель Андрей Пантелеев, курирующий сферу туризма», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией «Туризм.РФ». Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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