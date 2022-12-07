Губернатор Моор улетел в Москву на подписание важного соглашения

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Глава Тюменской области подпишет соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» Фото:

Губернатор Тюменской области 7 декабря в Москве подпишет соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией в туристической сфере. Об URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Сегодня Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Москве В планах — подписание соглашения между корпорацией „Туризм.РФ“ и Тюменской областью в координационном центре правительства РФ», — рассказали в инфоцентре.

По открытым данным, корпорация «Туризм.РФ» создана в декабре 2020 по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России.

Ранее агентство писало, что в ноябре 2020 года Тюмень получила статус столицы термальных вод России. По словам Моора, это сделало регион одним из самых привлекательных мест для туристов в стране.

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Губернатор Тюменской области 7 декабря в Москве подпишет соглашение о сотрудничестве региона с федеральной корпорацией в туристической сфере. Об URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Сегодня Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Москве В планах — подписание соглашения между корпорацией „Туризм.РФ“ и Тюменской областью в координационном центре правительства РФ», — рассказали в инфоцентре. По открытым данным, корпорация «Туризм.РФ» создана в декабре 2020 по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Она занимается развитием внутреннего и въездного туризма в России. Ранее агентство писало, что в ноябре 2020 года Тюмень получила статус столицы термальных вод России. По словам Моора, это сделало регион одним из самых привлекательных мест для туристов в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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