Пригожин поговорил с мэром Екатеринбурга по спецсвязи

Ранее Алексей Орлов говорил, что не скрывается от Евгения Пригожина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен Евгений Пригожин, ассоциирующий себя с «батальонно-тактической группой „Вагнер“», поговорил с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым по защищенной связи. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, разговор состоялся сразу после пресс-конференции Орлова днем 16 декабря.

«Пригожин позвонил Орлову на спецканалу. У них была хорошая, конструктивная беседа», — поделился собеседник, не раскрывая ее итогов. В пресс-службе мэрии заявили, что такой информацией не располагают. Представителям компании Пригожина «Конкорд» направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Ранее telegram-канал «УралLIVE», который входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева, раскритиковал назначение экс-журналиста Znak.com Игоря Пушкарева директором Музея истории Екатеринбурга. Авторы постов заявляют, что Пушкарев придерживается антивоенной позиции и ранее якобы распространял фейки про ЧВК «Вагнер». Днем 16 декабря пресс-служба компании «Конкорд», отвечая на запрос «УралLIVE», выпустила заявление Пригожина. Он сказал, что несколько раз пытался, но так и не смог дозвониться до мэра Орлова и губернатора Евгения Куйвашева.

Комментируя это на своей пресс-конференции, Орлов сказал журналистам, что звонков от Пригожина не получал. «А что меня разыскивать? Я работаю по своему графику. Я с ним не связывался, но, если он будет звонить, конечно, переговорю. Я не скрываюсь», — подчеркивал градоначальник.