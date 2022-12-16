Евросоюз принял новый пакет санкций против России

16 декабря 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

ЕС ввел новый пакет санкций против России Фото: AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ЕС принял 9 пакет санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета. «Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», — следует из публикации. В ней отмечается, что девятый пакет санкций должен нанести тяжелый удар по российской экономике. Санкции вводят запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий. Также будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию. ЕС заморозит активы еще двух российских банков. А Российский банк регионального развития попадет под полный запрет транзакций. Телеканалы НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал лишатся лицензий на вещание в ЕС. Ограничения не касаются права проводить телеканалам съемки в Европе. Начиная с 16 декабря, гражданам Евросоюза будет запрещено занимать государственные должности в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ полномасштабные санкции. В их числе и введение потолка цен на нефть из России. Теперь ее стоимость не должна превышать 60 долларов за баррель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЕС принял 9 пакет санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета. «Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», — следует из публикации. В ней отмечается, что девятый пакет санкций должен нанести тяжелый удар по российской экономике. Санкции вводят запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий. Также будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию. ЕС заморозит активы еще двух российских банков. А Российский банк регионального развития попадет под полный запрет транзакций. Телеканалы НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал лишатся лицензий на вещание в ЕС. Ограничения не касаются права проводить телеканалам съемки в Европе. Начиная с 16 декабря, гражданам Евросоюза будет запрещено занимать государственные должности в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ полномасштабные санкции. В их числе и введение потолка цен на нефть из России. Теперь ее стоимость не должна превышать 60 долларов за баррель.