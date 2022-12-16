Курганские студенты сняли ремейк рубрики «Вечернего Урганта». Видео

Студенческий медиацентр «Банан» в Кургане выпустил ремейк рубрики из передачи Ивана Урганта

17 декабря 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

В Кургане решили переснять фрагмент популярной передачи Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Курганском педагогическом колледже привлекли детей для реализации проекта «Взгляд снизу», основанном на популярной передаче «Вечерний Ургант». В нем школьники пытаются пояснить суть профессиональных педагогических терминов простыми словами, рассказали URA.RU организаторы. «Авторам проекта „Взгляд снизу“ очень бы хотелось, чтобы школьники чаще выбирали педагогические профессии и поступали в Курганский педагогический колледж. Еще одна задача, которую мы ставили — привлечь внимание и интерес к профессии педагога. Донести, что наша специальность тоже может быть веселой и забавной», — поясняет руководитель медиацентра «Банан», созданного на базе курганского педколледжа, Дарья Морковских. Участницей первого выпуска стала ученица седьмого класса далматовской школы Канахина Ангелина. Видеоролик выложен для свободного просмотра в группе курганского медиацентра в соцсети «ВКонтакте.» О том, что студенты Курганского госуниверситета сняли фильм, посвященный тактике допроса несовершеннолетних, URA.RU писало в мае. С кинолентой зауральцы победили на IX Международном фестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след».

В Курганском педагогическом колледже привлекли детей для реализации проекта «Взгляд снизу», основанном на популярной передаче «Вечерний Ургант». В нем школьники пытаются пояснить суть профессиональных педагогических терминов простыми словами, рассказали URA.RU организаторы. «Авторам проекта „Взгляд снизу“ очень бы хотелось, чтобы школьники чаще выбирали педагогические профессии и поступали в Курганский педагогический колледж. Еще одна задача, которую мы ставили — привлечь внимание и интерес к профессии педагога. Донести, что наша специальность тоже может быть веселой и забавной», — поясняет руководитель медиацентра «Банан», созданного на базе курганского педколледжа, Дарья Морковских. Участницей первого выпуска стала ученица седьмого класса далматовской школы Канахина Ангелина. Видеоролик выложен для свободного просмотра в группе курганского медиацентра в соцсети «ВКонтакте.» О том, что студенты Курганского госуниверситета сняли фильм, посвященный тактике допроса несовершеннолетних, URA.RU писало в мае. С кинолентой зауральцы победили на IX Международном фестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след».