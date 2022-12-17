РИАН: депутаты Франции и Германии сидят на заседаниях в шапках из-за холода

17 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Здание парламента в Германии прогревается не выше 19 градусов Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе После начала зимы здания законодательных ветвей власти в Германии и Франции стали отапливаться до 19 градусов. Из-за этого депутатом приходиться утепляться. Об этом сообщают российские СМИ. «Общественные здания в Германии, например, с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, такая мера распространяется и на немецкий Бундестаг, что вынуждает политиков на заседаниях одеваться все теплее. Такое же наблюдается и во Франции», — передает агентство РИА Новости. Также агентство отмечает, что на дебатах в парламенте Германии 14 декабря многие участники, отказавшись от официальной одежды, сидели в теплых куртках и пальто. Некоторые участники протирали замерзшие ладони. Депутаты французского парламента тоже утепляются. Представитель от партии социалистов заявляла, что ее офис редко прогревается выше 16,5 градусов. Чтобы согреться, она использует одеяло с подогревом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. Из-за «обратного эффекта» от санкций страны Европы столкнулись с энергокризисом. Сейчас многие страны Запада решают вопрос о переходе на другие источники поставки энергоресурсов, после отказа от российского газа. В качестве одной из временных мер было принято решение о снижении средней температуры отопления в Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После начала зимы здания законодательных ветвей власти в Германии и Франции стали отапливаться до 19 градусов. Из-за этого депутатом приходиться утепляться. Об этом сообщают российские СМИ. «Общественные здания в Германии, например, с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, такая мера распространяется и на немецкий Бундестаг, что вынуждает политиков на заседаниях одеваться все теплее. Такое же наблюдается и во Франции», — передает агентство РИА Новости. Также агентство отмечает, что на дебатах в парламенте Германии 14 декабря многие участники, отказавшись от официальной одежды, сидели в теплых куртках и пальто. Некоторые участники протирали замерзшие ладони. Депутаты французского парламента тоже утепляются. Представитель от партии социалистов заявляла, что ее офис редко прогревается выше 16,5 градусов. Чтобы согреться, она использует одеяло с подогревом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. Из-за «обратного эффекта» от санкций страны Европы столкнулись с энергокризисом. Сейчас многие страны Запада решают вопрос о переходе на другие источники поставки энергоресурсов, после отказа от российского газа. В качестве одной из временных мер было принято решение о снижении средней температуры отопления в Европе.