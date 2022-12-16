16 декабря 2022

Школьники из курганского села вступили в «Юнармию»

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти участников боевых действий. Курган, юнармия
Школьникам вручили значки и юнармейские книжки Фото:

В селе Частоозерье (Курганская область) ученики вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«Мероприятие началось с выноса Государственного флага и знамени юнармейского движения. Прозвучали гимны России и „Юнармии“. Школьники произнесли слова клятвы, после чего к ним с напутственными словами обратились родители, представители органов муниципальной власти и общественные деятели», — сообщается на сайте.

Ученикам вручили значки и юнармейские книжки. В конце посвящения в военно-патриотическое общественное движение школьники прошли торжественным маршем.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области жалуются на отсутствие единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи. По мнению источников из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти генерал-майора в отставке Владимира Усманова.

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В селе Частоозерье (Курганская область) ученики вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «Мероприятие началось с выноса Государственного флага и знамени юнармейского движения. Прозвучали гимны России и „Юнармии“. Школьники произнесли слова клятвы, после чего к ним с напутственными словами обратились родители, представители органов муниципальной власти и общественные деятели», — сообщается на сайте. Ученикам вручили значки и юнармейские книжки. В конце посвящения в военно-патриотическое общественное движение школьники прошли торжественным маршем. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области жалуются на отсутствие единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи. По мнению источников из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти генерал-майора в отставке Владимира Усманова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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