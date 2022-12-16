Школьники из курганского села вступили в «Юнармию»

17 декабря 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Школьникам вручили значки и юнармейские книжки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Частоозерье (Курганская область) ученики вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «Мероприятие началось с выноса Государственного флага и знамени юнармейского движения. Прозвучали гимны России и „Юнармии“. Школьники произнесли слова клятвы, после чего к ним с напутственными словами обратились родители, представители органов муниципальной власти и общественные деятели», — сообщается на сайте. Ученикам вручили значки и юнармейские книжки. В конце посвящения в военно-патриотическое общественное движение школьники прошли торжественным маршем. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области жалуются на отсутствие единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи. По мнению источников из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти генерал-майора в отставке Владимира Усманова.

В селе Частоозерье (Курганская область) ученики вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «Мероприятие началось с выноса Государственного флага и знамени юнармейского движения. Прозвучали гимны России и „Юнармии“. Школьники произнесли слова клятвы, после чего к ним с напутственными словами обратились родители, представители органов муниципальной власти и общественные деятели», — сообщается на сайте. Ученикам вручили значки и юнармейские книжки. В конце посвящения в военно-патриотическое общественное движение школьники прошли торжественным маршем. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области жалуются на отсутствие единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи. По мнению источников из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти генерал-майора в отставке Владимира Усманова.