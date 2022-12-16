Школьники из курганского села вступили в «Юнармию»

В селе Частоозерье (Курганская область) ученики вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
«Мероприятие началось с выноса Государственного флага и знамени юнармейского движения. Прозвучали гимны России и „Юнармии“. Школьники произнесли слова клятвы, после чего к ним с напутственными словами обратились родители, представители органов муниципальной власти и общественные деятели», — сообщается на сайте.
Ученикам вручили значки и юнармейские книжки. В конце посвящения в военно-патриотическое общественное движение школьники прошли торжественным маршем.
Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области жалуются на отсутствие единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи. По мнению источников из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти генерал-майора в отставке Владимира Усманова.
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