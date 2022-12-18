Инфекционист Малышев объяснил, почему нельзя заниматься самолечением при гриппе

Инфекционист Малышев: самолечение при гриппе не имеет эффективности

18 декабря 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Эффективное лечение может быть только при правильно поставленном диагнозе врачом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Без посещения врача человеку не следует заниматься самолечением, так как только специалист после диагностики может выявить настоящую причину недомоганий. Об этом URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Человек думает, что он себя лечит, оказывает помощь. На самом деле то, что назначено при гриппе, совершенно не подходит для лечения коронавирусной инфекции и других респираторных инфекций. А если это инфекция, вызванная бактериальной флорой, то вообще из этого круга ничего не подойдет», — сказал Николай Малышев. По словам инфекциониста, эффективное лечение может быть только при правильно поставленном врачом диагнозе. «Надо плясать от официальной диагностики. Даже если у человека нет обоняния — это один из симптомов [коронавируса], который наиболее распространен, — это не значит, что этот симптом может привести к правильному диагнозу», — подчеркнул он. «Каждый человек все примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение „болезнь третьего курса“. Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят все подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а его могут поставить только медики», — заключил собеседник агентства. Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал URA.RU, что грипп в России в этом году отличается сильным кашлем, который может привести к поражению всего организма, начиная от суставов и заканчивая легкими. Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что рост заболеваемости гриппом в стране связан с беспечностью россиян — их отказом от защитных мер и прививок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Без посещения врача человеку не следует заниматься самолечением, так как только специалист после диагностики может выявить настоящую причину недомоганий. Об этом URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Человек думает, что он себя лечит, оказывает помощь. На самом деле то, что назначено при гриппе, совершенно не подходит для лечения коронавирусной инфекции и других респираторных инфекций. А если это инфекция, вызванная бактериальной флорой, то вообще из этого круга ничего не подойдет», — сказал Николай Малышев. По словам инфекциониста, эффективное лечение может быть только при правильно поставленном врачом диагнозе. «Надо плясать от официальной диагностики. Даже если у человека нет обоняния — это один из симптомов [коронавируса], который наиболее распространен, — это не значит, что этот симптом может привести к правильному диагнозу», — подчеркнул он. «Каждый человек все примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение „болезнь третьего курса“. Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят все подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а его могут поставить только медики», — заключил собеседник агентства. Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал URA.RU, что грипп в России в этом году отличается сильным кашлем, который может привести к поражению всего организма, начиная от суставов и заканчивая легкими. Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что рост заболеваемости гриппом в стране связан с беспечностью россиян — их отказом от защитных мер и прививок.