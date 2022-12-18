Жительница Белгорода: смс-оповещения об атаке на город пришли после обстрела

18 декабря 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Уведомления о начале обстрела Белгорода пришли после его окончания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Смс-уведомления, предупреждающие о начале обстрела Белгорода, пришли уже после окончания ударов. Об этом URA.RU рассказала жительница города Надежда. «Обстрел слышали. Находились дома. Только уложили детей спать в 13:00, и начался обстрел. Смс пришло в 14:05 о начале обстрела, а второе смс — об отбое — пришло в 15:47, хотя обстрел уже давно был окончен», — сказала Надежда. Жительница добавила, что добраться до укрытия не хватило времени. «Честно говоря, не успели. Пока собрались, уже все закончилось», — уточнила она. URA.RU направило запрос в адрес пресс-службы ГУ МСЧ России по Белгородской области о сложившейся ситуации с смс-уведомлениями. Также запрос был направлен в пресс-службу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Ранее Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. Глава региона рассказал, что в городе четыре пострадавших средней степени тяжести и один погибший. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.

Смс-уведомления, предупреждающие о начале обстрела Белгорода, пришли уже после окончания ударов. Об этом URA.RU рассказала жительница города Надежда. «Обстрел слышали. Находились дома. Только уложили детей спать в 13:00, и начался обстрел. Смс пришло в 14:05 о начале обстрела, а второе смс — об отбое — пришло в 15:47, хотя обстрел уже давно был окончен», — сказала Надежда. Жительница добавила, что добраться до укрытия не хватило времени. «Честно говоря, не успели. Пока собрались, уже все закончилось», — уточнила она. URA.RU направило запрос в адрес пресс-службы ГУ МСЧ России по Белгородской области о сложившейся ситуации с смс-уведомлениями. Также запрос был направлен в пресс-службу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Ранее Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. Глава региона рассказал, что в городе четыре пострадавших средней степени тяжести и один погибший. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.