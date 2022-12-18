Жительница Белгорода: смс-оповещения об атаке на город пришли после обстрела

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Уведомления о начале обстрела Белгорода пришли после его окончания Фото:

Смс-уведомления, предупреждающие о начале обстрела Белгорода, пришли уже после окончания ударов. Об этом URA.RU рассказала жительница города Надежда.

«Обстрел слышали. Находились дома. Только уложили детей спать в 13:00, и начался обстрел. Смс пришло в 14:05 о начале обстрела, а второе смс — об отбое — пришло в 15:47, хотя обстрел уже давно был окончен», — сказала Надежда.

Жительница добавила, что добраться до укрытия не хватило времени. «Честно говоря, не успели. Пока собрались, уже все закончилось», — уточнила она.

URA.RU направило запрос в адрес пресс-службы ГУ МСЧ России по Белгородской области о сложившейся ситуации с смс-уведомлениями. Также запрос был направлен в пресс-службу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. Глава региона рассказал, что в городе четыре пострадавших средней степени тяжести и один погибший. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.

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Смс-уведомления, предупреждающие о начале обстрела Белгорода, пришли уже после окончания ударов. Об этом URA.RU рассказала жительница города Надежда. «Обстрел слышали. Находились дома. Только уложили детей спать в 13:00, и начался обстрел. Смс пришло в 14:05 о начале обстрела, а второе смс — об отбое — пришло в 15:47, хотя обстрел уже давно был окончен», — сказала Надежда. Жительница добавила, что добраться до укрытия не хватило времени. «Честно говоря, не успели. Пока собрались, уже все закончилось», — уточнила она. URA.RU направило запрос в адрес пресс-службы ГУ МСЧ России по Белгородской области о сложившейся ситуации с смс-уведомлениями. Также запрос был направлен в пресс-службу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Ранее Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. Глава региона рассказал, что в городе четыре пострадавших средней степени тяжести и один погибший. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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