Бывший игрок «Спартака» рассказал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу

Бывший игрок «Спартака»: победу в ЧМ по футболу в Катаре заслужил Лионель Месси
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Лионель Месси заслужил победу в ЧМ по футболу 2022 в Катаре, считает Валерий Кечинов Фото:

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси заслужил победу в Чемпионате мира по футболу-2022. Так считает бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов.

«Однозначного фаворита перед финальным матчем Чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией выбрать нельзя, но нападающий ПСЖ Лионель Месси заслужил победу», — уточнил бывший полузащитник «Спартака» в интервью NEWS.ru. Он также предположил, что судьба Кубка мира определится в серии пенальти по окончанию основного времени.

Финальный матч чемпионата пройдет 18 декабря в 18:00 (по Мск). Трансляцию будет вести «Матч ТВ». Ранее Месси объявил ЧМ в Катаре последним в своей футбольной карьере.

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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси заслужил победу в Чемпионате мира по футболу-2022. Так считает бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов. «Однозначного фаворита перед финальным матчем Чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией выбрать нельзя, но нападающий ПСЖ Лионель Месси заслужил победу», — уточнил бывший полузащитник «Спартака» в интервью NEWS.ru. Он также предположил, что судьба Кубка мира определится в серии пенальти по окончанию основного времени. Финальный матч чемпионата пройдет 18 декабря в 18:00 (по Мск). Трансляцию будет вести «Матч ТВ». Ранее Месси объявил ЧМ в Катаре последним в своей футбольной карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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