Бывший игрок «Спартака» рассказал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу Бывший игрок «Спартака»: победу в ЧМ по футболу в Катаре заслужил Лионель Месси 18 декабря 2022 в 19:53 Размер текста - 17 + Лионель Месси заслужил победу в ЧМ по футболу 2022 в Катаре, считает Валерий Кечинов Фото: Zuma\TASS Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси заслужил победу в Чемпионате мира по футболу-2022. Так считает бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов. «Однозначного фаворита перед финальным матчем Чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией выбрать нельзя, но нападающий ПСЖ Лионель Месси заслужил победу», — уточнил бывший полузащитник «Спартака» в интервью NEWS.ru. Он также предположил, что судьба Кубка мира определится в серии пенальти по окончанию основного времени. Финальный матч чемпионата пройдет 18 декабря в 18:00 (по Мск). Трансляцию будет вести «Матч ТВ». Ранее Месси объявил ЧМ в Катаре последним в своей футбольной карьере. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси заслужил победу в Чемпионате мира по футболу-2022. Так считает бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов. «Однозначного фаворита перед финальным матчем Чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией выбрать нельзя, но нападающий ПСЖ Лионель Месси заслужил победу», — уточнил бывший полузащитник «Спартака» в интервью NEWS.ru. Он также предположил, что судьба Кубка мира определится в серии пенальти по окончанию основного времени. Финальный матч чемпионата пройдет 18 декабря в 18:00 (по Мск). Трансляцию будет вести «Матч ТВ». Ранее Месси объявил ЧМ в Катаре последним в своей футбольной карьере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям