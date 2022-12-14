Месси объявил о последнем чемпионате мира в карьере

Чемпионат подарил много эмоций, учитывая то, как наслаждались матчем в Аргентине, отметил Лионель Месси
новость из сюжетаЧемпионат мира по футболу-2022
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси объявил о том, что чемпионат мира-2022 в Катаре станет последним в его карьере. Об этом сообщает sports.ru.
«Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч. Это действительно очень приятно», — заявил Лионель Месси. Он также добавил, что чемпионат был для него очень эмоциональным, учитывая то, как наслаждались матчем аргентинцы. «Закончить таким образом — блестяще», — подытожил спортсмен.
Ранее сборная Аргентины победила сборную Хорватии со счетом 3:0. В финале чемпионата аргентинцы встретятся с командой из Франции или Марокко. Последняя игра состоится 18 декабря.
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