Месси объявил о последнем чемпионате мира в карьере

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ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, трибуна болельщиков, екатеринбург арена
Чемпионат подарил много эмоций, учитывая то, как наслаждались матчем в Аргентине, отметил Лионель Месси Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси объявил о том, что чемпионат мира-2022 в Катаре станет последним в его карьере. Об этом сообщает sports.ru.

«Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч. Это действительно очень приятно», — заявил Лионель Месси. Он также добавил, что чемпионат был для него очень эмоциональным, учитывая то, как наслаждались матчем аргентинцы. «Закончить таким образом — блестяще», — подытожил спортсмен.

Ранее сборная Аргентины победила сборную Хорватии со счетом 3:0. В финале чемпионата аргентинцы встретятся с командой из Франции или Марокко. Последняя игра состоится 18 декабря.

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Футболист сборной Аргентины Лионель Месси объявил о том, что чемпионат мира-2022 в Катаре станет последним в его карьере. Об этом сообщает sports.ru. «Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч. Это действительно очень приятно», — заявил Лионель Месси. Он также добавил, что чемпионат был для него очень эмоциональным, учитывая то, как наслаждались матчем аргентинцы. «Закончить таким образом — блестяще», — подытожил спортсмен. Ранее сборная Аргентины победила сборную Хорватии со счетом 3:0. В финале чемпионата аргентинцы встретятся с командой из Франции или Марокко. Последняя игра состоится 18 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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