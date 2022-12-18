Курганские аптеки запасаются медицинскими масками

В запасах курганских аптек есть медицинские маски (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптечных магазинах города Кургана сотрудники запасаются медицинским масками. Об этом сообщили продавцы корреспонденту URA.RU, который связался с ними под видом покупателя.

«На данный момент в магазине есть около 1 000 масок. В некоторых аптеках можно заказать такое, количество, которое необходимо покупателю. В разумном масштабе, разумеется. Стоимость одной медицинской маски — 5 рублей в среднем», — рассказал продавец одной из сети аптек.

В других аптеках URA.RU сообщили, что большого ажиотажа на маски в городе Кургане пока нет. Спрос на них не растет. Продавец добавил, что маски курганцы покупают по мере необходимости, так что на складах запасы есть и они большие. Стоимость масок в аптеках, куда дозвонился журналист, варьируется от 5 до 8 рублей за штуку. Ранее в СМИ замгубурнатора по соцполитике Лариса Кокорина заявляла, что пока власти не планируют вводить масочный режим.

В регионе наблюдается заметный рост заболеваемости. Уже выявили около 60 случаев заболевания скарлатиной (передает воздушно-капельным путем). При выявлении заболевшего в школе или детсаду на класс или группу накладывается карантин. Представители Роспотребнадзора также сообщают, чем в 2022 году курганцы болели чаще всего. Среди самых распространенных: COVID-19, ветряная оспа, укусы и раны от различных животных и заболевания кишечника.