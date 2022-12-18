Курганцам рассказали, как действовать при задержке авиарейсов

Курганский Роспотребнадзор: «При задержке рейсов пишите претензию авиакомпании»

Роспотребнадзор напомнил пассажирам о правах в связи с задержкой авиарейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области имеют право потребовать штраф, возмещения убытков и компенсации морального вреда в связи с задержкой авиарейсов. О том, как действовать пассажирам, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области в связи с задержками вылетов самолетов в Курган из Москвы и Сургута.

«При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным. В данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся „невозвратным“», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого нужно направить авиакомпании претензию. Например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал на поезд. К претензии приложить копии документов, подтверждающих убытки (платежки, билеты). Претензию передают перевозчику в аэропорту пункта отправления или назначения. За просрочку доставки в пункт назначения пассажир может потребовать штраф с перевозчика. Такой штраф устанавливается в размере 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. Однако перевозчик может доказать, что просрочка возникла по независимым от него причинам.

Дополнительные услуги при задержке рейса должны быть бесплатными. Это хранение багажа, комната матери и ребенка. При ожидании рейса больше двух часов выдают напитки, можно следать два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. Горячим питанием должны накормить при ожидании отправления рейса более четырех часов. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время. Бесплатный номер в гостинице пассажир получает при ожидании рейса более шести (ночью) или восьми (днем) часов. Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно также за счет перевозчика.

Ранее URA.RU писало, что в Курган из-за метеоусловий не смогли вовремя прибыть самолеты из Москвы и Сургута. Московский рейс Nordstar находится в Екатеринбурге на запасном аэродроме. Рейс из Сургута ориентировочно прибудет в Курган в 20:00. В Курганской области из-за ледяного дождя были введены ограничения для пассажирского транспорта. В городе Шумиха Курганской области были задержаны два пассажирских поезда.