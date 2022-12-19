В Курган из-за метеоусловий не могут прилететь самолеты

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет из Москвы совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга Фото:

В Курган из-за метеоусловий не смогли вовремя прибыть самолеты из Москвы и Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кургана

«Московский рейс Nordstar находится в Екатеринбурге на запасном аэродроме. Ориентировочное прибытие в Курган — 15:00. Вылет в Москву ориентировочно в 16:00. Рейс из Сургута пока не вылетал в Курган. Ориентировочное прибытие запланировано на 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее в Курганской области из-за последствий прошедшего ледяного дождя были введены ограничения для пассажирского транспорта. По той же причине в городе Шумиха Курганской области были задержаны два пассажирских поезда.

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В Курган из-за метеоусловий не смогли вовремя прибыть самолеты из Москвы и Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кургана «Московский рейс Nordstar находится в Екатеринбурге на запасном аэродроме. Ориентировочное прибытие в Курган — 15:00. Вылет в Москву ориентировочно в 16:00. Рейс из Сургута пока не вылетал в Курган. Ориентировочное прибытие запланировано на 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее в Курганской области из-за последствий прошедшего ледяного дождя были введены ограничения для пассажирского транспорта. По той же причине в городе Шумиха Курганской области были задержаны два пассажирских поезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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