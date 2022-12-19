В Курган из-за метеоусловий не могут прилететь самолеты

19 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Самолет из Москвы совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган из-за метеоусловий не смогли вовремя прибыть самолеты из Москвы и Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кургана «Московский рейс Nordstar находится в Екатеринбурге на запасном аэродроме. Ориентировочное прибытие в Курган — 15:00. Вылет в Москву ориентировочно в 16:00. Рейс из Сургута пока не вылетал в Курган. Ориентировочное прибытие запланировано на 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее в Курганской области из-за последствий прошедшего ледяного дождя были введены ограничения для пассажирского транспорта. По той же причине в городе Шумиха Курганской области были задержаны два пассажирских поезда.

В Курган из-за метеоусловий не смогли вовремя прибыть самолеты из Москвы и Сургута. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кургана «Московский рейс Nordstar находится в Екатеринбурге на запасном аэродроме. Ориентировочное прибытие в Курган — 15:00. Вылет в Москву ориентировочно в 16:00. Рейс из Сургута пока не вылетал в Курган. Ориентировочное прибытие запланировано на 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее в Курганской области из-за последствий прошедшего ледяного дождя были введены ограничения для пассажирского транспорта. По той же причине в городе Шумиха Курганской области были задержаны два пассажирских поезда.