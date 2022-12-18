18 декабря 2022

Из Челябинска на фронт отправили груз для разведчиков и мотострелков. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка
Бойцам доставят еду, технику, одежду и подарки к Новому году Фото:
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Волонтеры из Челябинска отправили на фронт груз весом 1633 килограмма для разведчиков и мотострелков, а также подарки для бойцов и детских садов ДНР к Новому году. В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова.

«Мы через компанию „Кит“ отправили посылку весом 1633 кг для пехоты, разведки, рембригады, мотострелков, госпиталя, солдатской кухни (крупы, макароны, мука, сахар). Груз пойдет через Ростов-на Дону и Белгород за ленточку», — поделилась Солдатенкова.

Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики. Также бойцы запрашивали цепи на колеса для Уралов, инструменты, печки буржуйки, пилы и топоры. Еще мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки.

К Новому году бойцам из Челябинска волонтеры подготовили особые подарки, письма и детские рисунки. Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР.

Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики
Фото:
Мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки
Фото:
В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону
Фото:
Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР
Фото:

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Волонтеры из Челябинска отправили на фронт груз весом 1633 килограмма для разведчиков и мотострелков, а также подарки для бойцов и детских садов ДНР к Новому году. В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова. «Мы через компанию „Кит“ отправили посылку весом 1633 кг для пехоты, разведки, рембригады, мотострелков, госпиталя, солдатской кухни (крупы, макароны, мука, сахар). Груз пойдет через Ростов-на Дону и Белгород за ленточку», — поделилась Солдатенкова. Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики. Также бойцы запрашивали цепи на колеса для Уралов, инструменты, печки буржуйки, пилы и топоры. Еще мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки. К Новому году бойцам из Челябинска волонтеры подготовили особые подарки, письма и детские рисунки. Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР.
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