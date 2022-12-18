Бойцам доставят еду, технику, одежду и подарки к Новому году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Челябинска отправили на фронт груз весом 1633 килограмма для разведчиков и мотострелков, а также подарки для бойцов и детских садов ДНР к Новому году. В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова.

«Мы через компанию „Кит“ отправили посылку весом 1633 кг для пехоты, разведки, рембригады, мотострелков, госпиталя, солдатской кухни (крупы, макароны, мука, сахар). Груз пойдет через Ростов-на Дону и Белгород за ленточку», — поделилась Солдатенкова.

Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики. Также бойцы запрашивали цепи на колеса для Уралов, инструменты, печки буржуйки, пилы и топоры. Еще мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки.

К Новому году бойцам из Челябинска волонтеры подготовили особые подарки, письма и детские рисунки. Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР.

Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики Фото: Надежда Солдатенкова

Мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки Фото: Надежда Солдатенкова

В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону Фото: Надежда Солдатенкова