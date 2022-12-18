Волонтеры из Челябинска отправили на фронт груз весом 1633 килограмма для разведчиков и мотострелков, а также подарки для бойцов и детских садов ДНР к Новому году. В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова.
«Мы через компанию „Кит“ отправили посылку весом 1633 кг для пехоты, разведки, рембригады, мотострелков, госпиталя, солдатской кухни (крупы, макароны, мука, сахар). Груз пойдет через Ростов-на Дону и Белгород за ленточку», — поделилась Солдатенкова.
Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики. Также бойцы запрашивали цепи на колеса для Уралов, инструменты, печки буржуйки, пилы и топоры. Еще мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки.
К Новому году бойцам из Челябинска волонтеры подготовили особые подарки, письма и детские рисунки. Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР.
Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики
Фото: Надежда Солдатенкова
Мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки
Фото: Надежда Солдатенкова
В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону
Фото: Надежда Солдатенкова
Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР
Волонтеры из Челябинска отправили на фронт груз весом 1633 килограмма для разведчиков и мотострелков, а также подарки для бойцов и детских садов ДНР к Новому году. В зону СВО груз пойдет через Белгород и Ростов-на-Дону, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова. «Мы через компанию „Кит“ отправили посылку весом 1633 кг для пехоты, разведки, рембригады, мотострелков, госпиталя, солдатской кухни (крупы, макароны, мука, сахар). Груз пойдет через Ростов-на Дону и Белгород за ленточку», — поделилась Солдатенкова. Мобилизованным землякам волонтеры из Челябинска по запросу отправили квадрокоптер, планшет, рации, пауэрбанки, батарейки, аккумуляторы и фонарики. Также бойцы запрашивали цепи на колеса для Уралов, инструменты, печки буржуйки, пилы и топоры. Еще мобилизованным челябинцам будут доставлены еда, одежда и спальные мешки. К Новому году бойцам из Челябинска волонтеры подготовили особые подарки, письма и детские рисунки. Также игрушки и сладости были отправлены ребятам в детский сад ЛНР.