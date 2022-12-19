Главный Дед Мороз привез подарки военнослужащим в ЛНР

Дед Мороз привез военнослужащим ЛНР автомобили с подарками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главный российский Дед Мороз посетил военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР) и привез им в качестве подарков оружие и автомобили, которые были собраны совместно с «Общероссийским Народным фронтом». Об этом из ЛНР сообщает корреспондент URA.RU.

«Помню вас еще маленькими — а теперь подросли, защитниками Родины стали. Я, российский Дедушка Мороз, не мог пройти мимо. С моими помощниками из „Народного Фронта“ я приготовил для вас подарок — самоходные машины (ВАЗ 2121 НИВА, прим. URA.RU), а в них лежит много подарков», — сказал Дед Мороз. Среди подарков в автомобилях были противодроновое ружье, тепловизоры и квадрокоптеры для танкистов, сражающихся в ЛНР. Также среди подарков была и гитара подписанная Гариком Сукачевым.

Танкист с позывным «Кум» заявил, что внедорожник «Нива» будет как никогда кстати, учитывая погодные условия на фронте и отметил важность противодронового ружья, так как в современных боевых действиях первыми идут в бой именно коптеры, которые выполняют функцию корректировки артиллерии, танков и минометов. Это уже не первая партия помощи, собранная «Народным фронтом», кроме этого помощь военнослужащим на Луганщине отправлял и военный журналист Илья Ушенин.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В сентябре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали на референдуме за присоединение к России.