Коммунальщики в Перми готовятся к погодной аномалии. Фото

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Снегопад в городе. Пермь, снегопад, сугробы в городе, зима в городе, убока снега
Коммунальщики чистят снег и обрабатывают улицы противогололедными материалами Фото:

Коммунальные службы по поручению властей готовятся к резким похолоданиями, которые ожидаются в Перми. Коммнуальщики стараются очистить проезжую часть от снега и усиливают обработку противогололедными материалами. Соответствующее поручение подрядной организации дал мэр города Алексей Демкин.

На предыдущей неделе в Пермский край пришли аномальные снегопады, которые стали самыми мощными за последние несколько лет. Несмотря на работу коммунальных служб, снега в городе не убавлялась, на тротуарах росли огромные сугробы, а машины буксовали в грязном снегу. Уборкой снега в столице Прикамья также остался недоволен глава региона Дмитрий Махонин. Подробнее о том, как в Перми готовились к гололеду и морозам — в фоторепортаже URA.RU.

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Коммунальные службы по поручению властей готовятся к резким похолоданиями, которые ожидаются в Перми. Коммнуальщики стараются очистить проезжую часть от снега и усиливают обработку противогололедными материалами. Соответствующее поручение подрядной организации дал мэр города Алексей Демкин. На предыдущей неделе в Пермский край пришли аномальные снегопады, которые стали самыми мощными за последние несколько лет. Несмотря на работу коммунальных служб, снега в городе не убавлялась, на тротуарах росли огромные сугробы, а машины буксовали в грязном снегу. Уборкой снега в столице Прикамья также остался недоволен глава региона Дмитрий Махонин. Подробнее о том, как в Перми готовились к гололеду и морозам — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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