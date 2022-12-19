Коммунальщики в Перми готовятся к погодной аномалии. Фото

19 декабря 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Коммунальщики чистят снег и обрабатывают улицы противогололедными материалами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Коммунальные службы по поручению властей готовятся к резким похолоданиями, которые ожидаются в Перми. Коммнуальщики стараются очистить проезжую часть от снега и усиливают обработку противогололедными материалами. Соответствующее поручение подрядной организации дал мэр города Алексей Демкин. На предыдущей неделе в Пермский край пришли аномальные снегопады, которые стали самыми мощными за последние несколько лет. Несмотря на работу коммунальных служб, снега в городе не убавлялась, на тротуарах росли огромные сугробы, а машины буксовали в грязном снегу. Уборкой снега в столице Прикамья также остался недоволен глава региона Дмитрий Махонин. Подробнее о том, как в Перми готовились к гололеду и морозам — в фоторепортаже URA.RU.

Коммунальные службы по поручению властей готовятся к резким похолоданиями, которые ожидаются в Перми. Коммнуальщики стараются очистить проезжую часть от снега и усиливают обработку противогололедными материалами. Соответствующее поручение подрядной организации дал мэр города Алексей Демкин. На предыдущей неделе в Пермский край пришли аномальные снегопады, которые стали самыми мощными за последние несколько лет. Несмотря на работу коммунальных служб, снега в городе не убавлялась, на тротуарах росли огромные сугробы, а машины буксовали в грязном снегу. Уборкой снега в столице Прикамья также остался недоволен глава региона Дмитрий Махонин. Подробнее о том, как в Перми готовились к гололеду и морозам — в фоторепортаже URA.RU.