Канада отбирает активы у Абрамовича 19 декабря 2022 в 20:59 Размер текста - 17 + Канада ввела санкции против компании Романа Абрамовича Фото: Личная страница Романа Абрамовича в соцсетях новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада наложит арест на компанию Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли. «Канада продолжит оказывать давление на российский режим. <…> Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется», — уточнила она. Ее слова приводятся на официальном сайте правительства страны. Ранее Канада ввела санкции против российских олигархов и их родных. Это произошло после начала спецоперации РФ на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны ЕС, а также США, Канада и другие страны начали вводить антироссийские санкции. Но страны Европы после введения ограничений начали сталкиваться с последствиями, в частности — энергетический кризис. Канада наложит арест на компанию Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли. «Канада продолжит оказывать давление на российский режим. <…> Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется», — уточнила она. Ее слова приводятся на официальном сайте правительства страны. Ранее Канада ввела санкции против российских олигархов и их родных. Это произошло после начала спецоперации РФ на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны ЕС, а также США, Канада и другие страны начали вводить антироссийские санкции. Но страны Европы после введения ограничений начали сталкиваться с последствиями, в частности — энергетический кризис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям