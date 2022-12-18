Депутата заксо вытесняют с выборов в Екатеринбурге

Вячеслав Вегнер — один из опытнейших свердловских политиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера («Единая Россия») склоняют к невыгодной сделке на предстоящих выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, крупный коммунальный холдинг предложил Вегнеру отказаться от выдвижения своего человека в округе №8 (Кировский район) в пользу действующего депутата думы Дмитрия Николаева (ЛДПР). И выбрать для участия в кампании любую другую территорию. Это первая по-настоящему предметная интрига выборов.

О возможном столкновении в округе №8 URA.RU рассказывало в начале ноября. Он стал вакантным после того, как депутата Григория Вихарева избрали главой Белоярского ГО. Вегнер был одним из активнейших участников по его продвижению в кресло мэра. И якобы озвучил свердловским властям встречную просьбу: дать «зеленый свет» его человеку в освободившемся округе Вихарева. При этом уже тогда было известно, что аналогичное желание у Дмитрия Николаева. В действующий созыв он попал по спискам ЛДПР. Николаев считается одним из самых ресурсных муниципальных депутатов.

Мэр Алексей Орлов от спора дистанцировался. «После этого Вегнер общался со старшими товарищами Николаева. Те предложили ему выдвинуть своего человека не в округе №8, а в одном из округов Ленинского или Верх-Исетского районов. Но Вегнер против — отношения к этим районам он никогда не имел, поэтому шансы победить там в разы ниже», — поделился инсайдер, знакомый с ходом переговоров.

Другой источник — близкий к коммунальному холдингу — подтвердил, что переговоры далеки от завершения, и отметил: если договориться не удастся, будет привлечен некий «арбитр». А третий источник заявил, что интрига может вообще не иметь смысла — вероятен сценарий, при котором количество одномандатных округов увеличат с 18 до 25. «Тогда произойдет перенарезка [всех действующих округов], и места хватит всем», — объяснил собеседник.

Сам Николаев в разговоре с URA.RU подтвердил, что намерен выдвигаться по округу №8, но подчеркнул, что обсуждать детали пока действительно рано. Дозвониться до Вячеслава Вегнера к моменту публикации не удалось. Ранее он отрицал, что намерен вести своего человека в гордуму.

Выборы намечены на сентябрь 2023 года. Их уже называют одним из главных политических событий для всего УрФО.