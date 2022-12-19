МИД России: НАТО превратила Украину в полигон для тестирования своих вооружений

19 декабря 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила, что НАТО тестирует свое оружие на Украине Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе атаки на Донецк украинские бойцы использовали шведские гаубицы «Archer». Это доказывает, что НАТО превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали шведские гаубицы „Archer“. Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования [своего вооружения] <…> Цена подобных „экспериментов“ — человеческие жизни», — подчеркнула она. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ. Ранее 18 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк и ударили по больнице. Снаряды попали в крышу и окно корпуса больницы Калинина. Также врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснил, что украинские войска атакуют «сердце Донбасса». То есть — расстреливают женщин, стариков и детей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны НАТО активно участвуют в конфликте и поставляют Украине свое вооружение. Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен заявлял, что такие методы не позволят Киеву одержать победу, уточняют «Дни.ру».

В ходе атаки на Донецк украинские бойцы использовали шведские гаубицы «Archer». Это доказывает, что НАТО превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали шведские гаубицы „Archer“. Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования [своего вооружения] <…> Цена подобных „экспериментов“ — человеческие жизни», — подчеркнула она. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ. Ранее 18 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк и ударили по больнице. Снаряды попали в крышу и окно корпуса больницы Калинина. Также врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснил, что украинские войска атакуют «сердце Донбасса». То есть — расстреливают женщин, стариков и детей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны НАТО активно участвуют в конфликте и поставляют Украине свое вооружение. Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен заявлял, что такие методы не позволят Киеву одержать победу, уточняют «Дни.ру».