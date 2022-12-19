19 декабря 2022

Жители Копейска собрали на фронт чеснок и сало. Фото

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., сало
Кроме чеснока и сала в состав груза вошли теплые вещи и сладости Фото:
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В Копейске Челябинской области активисты собрали очередную посылку для бойцов фронта, в которую кроме теплых вещей и сладостей попали чеснок и сало. Об этом сообщили в соцсетях.

«Хотим выразить огромную благодарность медикам детской клинической больницы №8 Челябинска в лице Ольги Витальевны за собранную гуманитарную помощь, а особенно за сало, засоленное с душой! Наша волонтерская группа благодарит учеников школы № 9 Копейска за сладости для парней», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе добавили, что ребята отправили коробки с конфетами, а волонтеры в каждый из них добавят письма и детские рисунки. Таким образом будут сформированы подарки для бойцов.

«Скоро чудесный праздник новый год. Хочется чтоб ребята „там“ почувствовали это волшебство. Даже взрослые, сильные мужчины любят сладкое и хотят почувствовать праздник, особенно когда подарки собраны с такой любовью!», — пояснили в сообществе.

Ранее в Копейске очень быстро нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Ее узнала по почерку учитель.

Груз помогли собрать челябинские медики
Письма и носки согревают бойцов зимними вечерами

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В Копейске Челябинской области активисты собрали очередную посылку для бойцов фронта, в которую кроме теплых вещей и сладостей попали чеснок и сало. Об этом сообщили в соцсетях. «Хотим выразить огромную благодарность медикам детской клинической больницы №8 Челябинска в лице Ольги Витальевны за собранную гуманитарную помощь, а особенно за сало, засоленное с душой! Наша волонтерская группа благодарит учеников школы № 9 Копейска за сладости для парней», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе добавили, что ребята отправили коробки с конфетами, а волонтеры в каждый из них добавят письма и детские рисунки. Таким образом будут сформированы подарки для бойцов. «Скоро чудесный праздник новый год. Хочется чтоб ребята „там“ почувствовали это волшебство. Даже взрослые, сильные мужчины любят сладкое и хотят почувствовать праздник, особенно когда подарки собраны с такой любовью!», — пояснили в сообществе. Ранее в Копейске очень быстро нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Ее узнала по почерку учитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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