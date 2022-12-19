Кроме чеснока и сала в состав груза вошли теплые вещи и сладости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейске Челябинской области активисты собрали очередную посылку для бойцов фронта, в которую кроме теплых вещей и сладостей попали чеснок и сало. Об этом сообщили в соцсетях.

«Хотим выразить огромную благодарность медикам детской клинической больницы №8 Челябинска в лице Ольги Витальевны за собранную гуманитарную помощь, а особенно за сало, засоленное с душой! Наша волонтерская группа благодарит учеников школы № 9 Копейска за сладости для парней», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе добавили, что ребята отправили коробки с конфетами, а волонтеры в каждый из них добавят письма и детские рисунки. Таким образом будут сформированы подарки для бойцов.

«Скоро чудесный праздник новый год. Хочется чтоб ребята „там“ почувствовали это волшебство. Даже взрослые, сильные мужчины любят сладкое и хотят почувствовать праздник, особенно когда подарки собраны с такой любовью!», — пояснили в сообществе.

Ранее в Копейске очень быстро нашли третьеклассницу, чье письмо тронуло душу бойца с передовой. Ее узнала по почерку учитель.

Груз помогли собрать челябинские медики Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».