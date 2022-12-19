«Страна.ua»: решение ВСУ взорвать дамбу под Киевом привело к катастрофе

20 декабря 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

ВСУ взорвали дамбу под Киевом, заставив жителей страдать от подтоплений Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за подрыва украинскими военными дамбы на реке Ирпень под Киевом в первые дни спецоперации оказались затоплены дома жителей села Демидов. Об этом сообщает «Страна.ua», отмечая, что «военная хитрость» была призвана обеспечить «оборону» Киевской области. «Это сработало <…>. Но из-за подрыва дамбы сотни домовладений Демидова были затоплены. Последствия этого стратегического потопа местные жители ощущают на себе до сих пор», — написал обозреватель издания Влад Бовтрук. Он добавил, что в стенах домов есть трещины, а после промерзания они станут аварийными. Подвалы зданий также оказались затоплены, местное население осталось без урожая и чистой воды. При этом откачка в условиях блэкаута невозможна, уточняют жители. «Пока помпы откачивали воду, ситуация не была критичной. Когда начали отключать свет, а помпы у нас электрические, ситуация резко ухудшилась. Сейчас все помпы сломались, и ситуация близка к катастрофе», — рассказал один из них. Жители обвиняют власти в бездействии из-за того, что они не выделяют денежные средства на покупку помп для откачки воды. «Если до этого они гордились своей ролью, то теперь чувствуют себя забытыми», — резюмировал обозреватель. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР. 9 ноября Российские военные покинули Херсон и передислоцировались на левый берег Днепра. После этого жизнь в городе стала хуже, рассказывала жительница Херсона Наталья Скиба. В частности, СБУ расстреляли 20 человек за сотрудничество с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за подрыва украинскими военными дамбы на реке Ирпень под Киевом в первые дни спецоперации оказались затоплены дома жителей села Демидов. Об этом сообщает «Страна.ua», отмечая, что «военная хитрость» была призвана обеспечить «оборону» Киевской области. «Это сработало <…>. Но из-за подрыва дамбы сотни домовладений Демидова были затоплены. Последствия этого стратегического потопа местные жители ощущают на себе до сих пор», — написал обозреватель издания Влад Бовтрук. Он добавил, что в стенах домов есть трещины, а после промерзания они станут аварийными. Подвалы зданий также оказались затоплены, местное население осталось без урожая и чистой воды. При этом откачка в условиях блэкаута невозможна, уточняют жители. «Пока помпы откачивали воду, ситуация не была критичной. Когда начали отключать свет, а помпы у нас электрические, ситуация резко ухудшилась. Сейчас все помпы сломались, и ситуация близка к катастрофе», — рассказал один из них. Жители обвиняют власти в бездействии из-за того, что они не выделяют денежные средства на покупку помп для откачки воды. «Если до этого они гордились своей ролью, то теперь чувствуют себя забытыми», — резюмировал обозреватель. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР. 9 ноября Российские военные покинули Херсон и передислоцировались на левый берег Днепра. После этого жизнь в городе стала хуже, рассказывала жительница Херсона Наталья Скиба. В частности, СБУ расстреляли 20 человек за сотрудничество с РФ.