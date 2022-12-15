Роспотребнадзор Москвы сделал заявление по маскам

Сотрудникам медицинских учреждений Москвы посоветовали носить маски. Об этом заявили в столичном Роспотребнадзоре.
«В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, в стационарах — введение запрета на посещение пациентов родственниками», — заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также призвали обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 75% сотрудников, которые входят в группу риска.
Не следует допускать к работе персонал с признаками ОРВИ, отметили в Роспотребнадзоре. Рекомендуется чаще проветривать помещения и проводить дезинфекцию.
По словам иммунолога Николая Крючкова, в России растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По его словам, за неделю показатель увеличился на 30-35%. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов допустил, что в России могут вернуть ограничения из-за одновременной эпидемии гриппа, ОРВИ и коронавируса. При этом в Москве рост заболеваемости ОРВИ и гриппом пока остановился, передает «Дни.ру».
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Сотрудникам медицинских учреждений Москвы посоветовали носить маски. Об этом заявили в столичном Роспотребнадзоре. «В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, в стационарах — введение запрета на посещение пациентов родственниками», — заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также призвали обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 75% сотрудников, которые входят в группу риска. Не следует допускать к работе персонал с признаками ОРВИ, отметили в Роспотребнадзоре. Рекомендуется чаще проветривать помещения и проводить дезинфекцию. По словам иммунолога Николая Крючкова, в России растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По его словам, за неделю показатель увеличился на 30-35%. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов допустил, что в России могут вернуть ограничения из-за одновременной эпидемии гриппа, ОРВИ и коронавируса. При этом в Москве рост заболеваемости ОРВИ и гриппом пока остановился, передает «Дни.ру».