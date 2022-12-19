19 декабря 2022

«Женская гвардия Урала» собрала сотни тысяч рублей бойцам СВО на ежегодном благотворительном балу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный новогодний благотворительный бал Клуба общественных инициатив и ЖГУТа. Екатеринбург
Руководители «Женской гвардии Урала» собрали 300 тысяч рублей солдатам на СВО Фото:

В екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» прошел ежегодный благотворительный бал от «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Руководители движения Ольга Сметанина и Елена Антипина собрали 300 тысяч рублей для помощи участникам спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На благотворительном балу руководители „Женской гвардии Урала“ собрали 300 тысяч рублей для помощи солдатам на спецоперации. Одни из самых запоминающихся лотов были нарды и соляные часы от ГУФСИН, услуги экстрасенса Александра Гришина, фотосессия от известного фотографа Максим Максимова и картина в стиле Louis Vuitton», — передает корреспондент агентства.

В историческом парке прошло торжественное награждение выпускниц «Женской гвардии Урала». Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, 19-летний замначальника штаба Первой Славянской бригады Анатолий Юшко, заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев и военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

Ранее агентство сообщало, что десятки девушек из «Женской гвардии Урала» отправятся защищать Донбасс. Движение пополнили 50 новых активисток.

Ежегодный новогодний благотворительный бал Клуба общественных инициатив и ЖГУТа. Екатеринбург
В Екатеринбурге прошел ежегодный благотворительный бал от «Женской гвардии Урала»
Фото:
Ежегодный новогодний благотворительный бал Клуба общественных инициатив и ЖГУТа. Екатеринбург
Руководители ЖГУТа собрали 300 тысяч рублей участникам СВО
Фото:

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В екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» прошел ежегодный благотворительный бал от «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Руководители движения Ольга Сметанина и Елена Антипина собрали 300 тысяч рублей для помощи участникам спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На благотворительном балу руководители „Женской гвардии Урала“ собрали 300 тысяч рублей для помощи солдатам на спецоперации. Одни из самых запоминающихся лотов были нарды и соляные часы от ГУФСИН, услуги экстрасенса Александра Гришина, фотосессия от известного фотографа Максим Максимова и картина в стиле Louis Vuitton», — передает корреспондент агентства. В историческом парке прошло торжественное награждение выпускниц «Женской гвардии Урала». Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, 19-летний замначальника штаба Первой Славянской бригады Анатолий Юшко, заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев и военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. Ранее агентство сообщало, что десятки девушек из «Женской гвардии Урала» отправятся защищать Донбасс. Движение пополнили 50 новых активисток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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