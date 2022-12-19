«Женская гвардия Урала» собрала сотни тысяч рублей бойцам СВО на ежегодном благотворительном балу. Фото, видео

20 декабря 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Руководители «Женской гвардии Урала» собрали 300 тысяч рублей солдатам на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» прошел ежегодный благотворительный бал от «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Руководители движения Ольга Сметанина и Елена Антипина собрали 300 тысяч рублей для помощи участникам спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На благотворительном балу руководители „Женской гвардии Урала“ собрали 300 тысяч рублей для помощи солдатам на спецоперации. Одни из самых запоминающихся лотов были нарды и соляные часы от ГУФСИН, услуги экстрасенса Александра Гришина, фотосессия от известного фотографа Максим Максимова и картина в стиле Louis Vuitton», — передает корреспондент агентства. В историческом парке прошло торжественное награждение выпускниц «Женской гвардии Урала». Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, 19-летний замначальника штаба Первой Славянской бригады Анатолий Юшко, заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев и военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. Ранее агентство сообщало, что десятки девушек из «Женской гвардии Урала» отправятся защищать Донбасс. Движение пополнили 50 новых активисток. В Екатеринбурге прошел ежегодный благотворительный бал от «Женской гвардии Урала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководители ЖГУТа собрали 300 тысяч рублей участникам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» прошел ежегодный благотворительный бал от «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Руководители движения Ольга Сметанина и Елена Антипина собрали 300 тысяч рублей для помощи участникам спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На благотворительном балу руководители „Женской гвардии Урала“ собрали 300 тысяч рублей для помощи солдатам на спецоперации. Одни из самых запоминающихся лотов были нарды и соляные часы от ГУФСИН, услуги экстрасенса Александра Гришина, фотосессия от известного фотографа Максим Максимова и картина в стиле Louis Vuitton», — передает корреспондент агентства. В историческом парке прошло торжественное награждение выпускниц «Женской гвардии Урала». Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, 19-летний замначальника штаба Первой Славянской бригады Анатолий Юшко, заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев и военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. Ранее агентство сообщало, что десятки девушек из «Женской гвардии Урала» отправятся защищать Донбасс. Движение пополнили 50 новых активисток.