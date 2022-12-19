Тюменский производитель подделал документы на полуфабрикаты

20 декабря 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

У производителя нет деклараций на замороженные блины с различными начинками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский производитель мясных полуфабрикатов «Мясная сказка» подделал документы соответствия продукции санитарным нормам. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Декларации соответствия компания получила в несуществующих лабораториях. «Документы на ассортимент блинов и корм для животных производитель получил в московских лабораториях „МЕГАПОЛИС “ и „ЕК-ТЕСТ“. Это фантомные лаборатории, их нет по тем адресам, которые у них заявлены. Фактически. Этих лабораторий не существует», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушение выявили при проверке документов в системе «Росаккредитации». Такие проверки Россельхознадзор проводит с сентября этого года, отметили в пресс-службе ведомства. Количество выявленных за это время нарушений пока не озвучивают. Агентство направило запрос руководству компании «Мясная сказка», ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские фермеры нарушают ветеринарное законодательство и почему местным производителям не выгодно содержать земельные участки.

Тюменский производитель мясных полуфабрикатов «Мясная сказка» подделал документы соответствия продукции санитарным нормам. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Декларации соответствия компания получила в несуществующих лабораториях. «Документы на ассортимент блинов и корм для животных производитель получил в московских лабораториях „МЕГАПОЛИС “ и „ЕК-ТЕСТ“. Это фантомные лаборатории, их нет по тем адресам, которые у них заявлены. Фактически. Этих лабораторий не существует», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушение выявили при проверке документов в системе «Росаккредитации». Такие проверки Россельхознадзор проводит с сентября этого года, отметили в пресс-службе ведомства. Количество выявленных за это время нарушений пока не озвучивают. Агентство направило запрос руководству компании «Мясная сказка», ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские фермеры нарушают ветеринарное законодательство и почему местным производителям не выгодно содержать земельные участки.