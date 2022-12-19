19 декабря 2022
18 декабря 2022

Тюменский производитель подделал документы на полуфабрикаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, блины, масленица, широкая масленница, масленичные гуляния
У производителя нет деклараций на замороженные блины с различными начинками Фото:

Тюменский производитель мясных полуфабрикатов «Мясная сказка» подделал документы соответствия продукции санитарным нормам. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Декларации соответствия компания получила в несуществующих лабораториях.

«Документы на ассортимент блинов и корм для животных производитель получил в московских лабораториях „МЕГАПОЛИС “ и „ЕК-ТЕСТ“. Это фантомные лаборатории, их нет по тем адресам, которые у них заявлены. Фактически. Этих лабораторий не существует», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Нарушение выявили при проверке документов в системе «Росаккредитации». Такие проверки Россельхознадзор проводит с сентября этого года, отметили в пресс-службе ведомства. Количество выявленных за это время нарушений пока не озвучивают.

Агентство направило запрос руководству компании «Мясная сказка», ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские фермеры нарушают ветеринарное законодательство и почему местным производителям не выгодно содержать земельные участки.

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Тюменский производитель мясных полуфабрикатов «Мясная сказка» подделал документы соответствия продукции санитарным нормам. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Декларации соответствия компания получила в несуществующих лабораториях. «Документы на ассортимент блинов и корм для животных производитель получил в московских лабораториях „МЕГАПОЛИС “ и „ЕК-ТЕСТ“. Это фантомные лаборатории, их нет по тем адресам, которые у них заявлены. Фактически. Этих лабораторий не существует», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушение выявили при проверке документов в системе «Росаккредитации». Такие проверки Россельхознадзор проводит с сентября этого года, отметили в пресс-службе ведомства. Количество выявленных за это время нарушений пока не озвучивают. Агентство направило запрос руководству компании «Мясная сказка», ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские фермеры нарушают ветеринарное законодательство и почему местным производителям не выгодно содержать земельные участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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